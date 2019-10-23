В Пензе появилась первая стоянка для автомобилей, на которой можно расплатиться банковской картой. Это парковка рядом с площадью имени В. И. Ленина.
«Соответствующая функция платежного терминала подключена для удобства», - подчеркнули в пресс-службе администрации г. Пензы.
Возможность оплаты наличными сохраняется.
Платная муниципальная парковка на улице Кирова была открыта в тестовом режиме летом, а с сентября перешла на штатный режим работы.
В октябре паркинг подвергся атаке подростков-вандалов. Группа юношей в возрасте 13-15 лет оттачивала приемы борьбы на шлагбаумах.
а нормальную и бесплатную парковку можно сделать.или не способны.