23.10.2019 | 08:40

В Пензе появилась первая стоянка для автомобилей, на которой можно расплатиться банковской картой. Это парковка рядом с площадью имени В. И. Ленина.

«Соответствующая функция платежного терминала подключена для удобства», - подчеркнули в пресс-службе администрации г. Пензы.

Возможность оплаты наличными сохраняется.

Платная муниципальная парковка на улице Кирова была открыта в тестовом режиме летом, а с сентября перешла на штатный режим работы.

В октябре паркинг подвергся атаке подростков-вандалов. Группа юношей в возрасте 13-15 лет оттачивала приемы борьбы на шлагбаумах.