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Общество | В Пензе появилась первая парковка с возможностью безналичной оплаты

23.10.2019|08:40
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В Пензе появилась первая стоянка для автомобилей, на которой можно расплатиться банковской картой. Это парковка рядом с площадью имени В. И. Ленина.

«Соответствующая функция платежного терминала подключена для удобства», - подчеркнули в пресс-службе администрации г. Пензы.

Возможность оплаты наличными сохраняется.

Платная муниципальная парковка на улице Кирова была открыта в тестовом режиме летом, а с сентября перешла на штатный режим работы.

В октябре паркинг подвергся атаке подростков-вандалов. Группа юношей в возрасте 13-15 лет оттачивала приемы борьбы на шлагбаумах.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|23.10.2019 08:54|

а нормальную и бесплатную парковку можно сделать.или не способны.

Гость|23.10.2019 09:03|

Деддомовцы сломайте шлагбаум.

Гость|23.10.2019 09:04|

Ага, а ещё бесплатный автомобиль мне и квартиру нормальную.

Имя: Гость
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