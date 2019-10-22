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Общество | Возле центра культуры «На Ленинградской» благоустроят сквер

22.10.2019|12:30
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Сквер возле реконструируемого здания бывшего Дома офицеров, будущего центра культуры «На Ленинградской», решили облагородить. Это обсуждалось на аппаратном совещании в городской администрации во вторник, 22 октября.

«Данный участок надо приводить в порядок - восстановить существующие дорожки, завезти грунт, оформить газоны, кронировать старые деревья. Нам необходимо в этом году приступить к тем видам работ, которые можно провести сейчас», - обратился к подчиненным и. о. мэра Пензы Сергей Волков.

Предполагается, что в итоге территорию у нового объекта благоустроят комплексно.

Контроль за всеми работами возложили на заместителя главы администрации Юрия Ильина.

«Напомним, что на Западной Поляне завершается реконструкция культурного учреждения. На минувшей неделе ход работ на объекте оценил глава региона Иван Белозерцев. Во время посещения стройплощадки он также дал ряд указаний в части оформления прилегающей территории», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|22.10.2019 12:46|

Эт чо, теперь даже лексус припарковать на тротуаре там нельзя будет?

Гость|22.10.2019 12:52|

Как писали раннее... Кто может заработать себе на дорогую машину, имеет же он право на нарушение закона... Вот наше воспитание, законы для всех, кроме "некоторых" :)))

Гость|22.10.2019 12:54|

Гость писал(a):

Как писали раннее... Кто может заработать себе на дорогую машину, имеет же он право на нарушение закона...
Просто в законе надо оговорить право избранных. И все будет по закону.

Гость|22.10.2019 12:55|

Опять новый сквер? Скверы Пушкина, Славы, у Набережной в этом году уже "построили". Сколько можно обещать и ничего не делать?

Гость|22.10.2019 12:56|

Сделают всё, к пенсии)))

Гость|22.10.2019 12:57|

penzainform.ru писал(a):

Контроль за всеми работами возложили на заместителя главы администрации Юрия Ильина.
Нашли кому поручить... Опять всё завалит и найдет на это кучу причин. Человек явно не справляется уже с существующими обязанностями, а ему все новые вешают

Гость|22.10.2019 13:02|

Гость писал(a):

Человек явно не справляется уже с существующими обязанностями,
Пусть хоть чем-нибудь займется. Сквер у Набережной уже завалил: ни освещения, ни пешеходных дорожек, ни спиленных деревьев по всей его площади, ни расселенных бараков на его территории, ни газонов, ни скамеек, ни урн. Нет ничего! А Юра есть!

Гость|22.10.2019 13:30|

когда этот ДК жрецам подарят? На Западной явно храмиков не хватает!

Имя: Гость
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