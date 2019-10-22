22.10.2019 | 12:30

Сквер возле реконструируемого здания бывшего Дома офицеров, будущего центра культуры «На Ленинградской», решили облагородить. Это обсуждалось на аппаратном совещании в городской администрации во вторник, 22 октября.

«Данный участок надо приводить в порядок - восстановить существующие дорожки, завезти грунт, оформить газоны, кронировать старые деревья. Нам необходимо в этом году приступить к тем видам работ, которые можно провести сейчас», - обратился к подчиненным и. о. мэра Пензы Сергей Волков.

Предполагается, что в итоге территорию у нового объекта благоустроят комплексно.

Контроль за всеми работами возложили на заместителя главы администрации Юрия Ильина.

«Напомним, что на Западной Поляне завершается реконструкция культурного учреждения. На минувшей неделе ход работ на объекте оценил глава региона Иван Белозерцев. Во время посещения стройплощадки он также дал ряд указаний в части оформления прилегающей территории», - уточнили в пресс-службе мэрии.