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Общество | Центр «На Ленинградской» могут сдать раньше запланированного срока

16.10.2019|14:24
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В среду, 16 октября, губернатор Иван Белозерцев совершил объезд нескольких общественно значимых мест Пензы, на которых идет реконструкция, чтобы оценить степень их готовности.

Первым объектом стал бывший Дом офицеров, который в ближайшем будущем станет центром культурного развития под названием «На Ленинградской». Возле фасада здания уже заканчивается благоустройство территории: уложена гранитная плитка, обустроены газоны.

Глава региона обратил внимание на нежизнеспособную березу и предложил заменить ее другим деревом. Кроме того, он отметил, что зеленая зона с южной стороны здания должна комплексно вписываться в проект.

В здании центра культуры Иван Белозерцев заглянул в заставленный лесами зрительный зал, где сосредоточены основные работы.

Затем он осмотрел холл, в нем по замыслу проектировщиков было решено сохранить стиль русского авангарда, зародившийся в 20-е годы прошлого века. Полы на первом этаже уже облицованы плиткой, сейчас процесс идет на втором этаже. Там в танцевальных классах будет уложено специальное покрытие - такое может позволить себе далеко не каждое бюджетное учреждение.

«Нужно завершать облицовку и давать тепло в здание, чтобы людям было комфортно трудиться», - отметил губернатор.

Работы в центре культурного развития идут в соответствии с графиком, по которому они должны быть завершены в конце следующего года. Однако губернатор потребовал ускорить процесс и постараться сдать объект к майским праздникам.

Преобразование здания Дома офицеров на улице Ленинградской началось в мае 2018-го согласно нацпроекту «Культура», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Специалисты трудятся в две смены.

Высоту здания увеличили на два метра, его территорию - на тысячу с лишним квадратных метров. Стоимость строительных работ составит 100 миллионов рублей.

В центре появятся зрительный зал на 450 мест, выставочные холлы, релакс-зоны, тренажерный зал, помещения для театра мод, занятий хореографией и пением, студия раннего развития.

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Гость|16.10.2019 14:53|

penzainform.ru писал(a):

«На Ленинградской».
Звучит как название рюмочной.

Какой дегенерат, центр культурного развития так назвать решил?

Гость|16.10.2019 14:54|

"...решено сохранить стиль русского авангарда, зародившийся в 20-е годы прошлого века..."-

- это как? В здании, построенном в 1960-70-х годах прошлого века, да и к тому же-хозспособом?

Гость|16.10.2019 14:56|

"На Ленинградской" - огонь. А чо не "На Попова" или "На Западной"? Лучше просто "В Пензе". На одну вывеску теперь сколько материала уйдет!

Гость|16.10.2019 14:57|

Гость писал(a):

Звучит как название рюмочной.
у кого что болит...

Гость|16.10.2019 15:00|

Молельная комната будет?

А церковная лавка?

на Западной явно храмиков не хватает!!!

Гость|16.10.2019 15:16|

Окстись, окаянный! Не надысь нам храмиков, церква старая недалече, кому надобно - сходить.

Гость|16.10.2019 15:21|

Он зачем нужен? лучше бы остановки не сносили.

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