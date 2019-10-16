16.10.2019 | 14:24

В среду, 16 октября, губернатор Иван Белозерцев совершил объезд нескольких общественно значимых мест Пензы, на которых идет реконструкция, чтобы оценить степень их готовности.

Первым объектом стал бывший Дом офицеров, который в ближайшем будущем станет центром культурного развития под названием «На Ленинградской». Возле фасада здания уже заканчивается благоустройство территории: уложена гранитная плитка, обустроены газоны.

Глава региона обратил внимание на нежизнеспособную березу и предложил заменить ее другим деревом. Кроме того, он отметил, что зеленая зона с южной стороны здания должна комплексно вписываться в проект.

В здании центра культуры Иван Белозерцев заглянул в заставленный лесами зрительный зал, где сосредоточены основные работы.

Затем он осмотрел холл, в нем по замыслу проектировщиков было решено сохранить стиль русского авангарда, зародившийся в 20-е годы прошлого века. Полы на первом этаже уже облицованы плиткой, сейчас процесс идет на втором этаже. Там в танцевальных классах будет уложено специальное покрытие - такое может позволить себе далеко не каждое бюджетное учреждение.

«Нужно завершать облицовку и давать тепло в здание, чтобы людям было комфортно трудиться», - отметил губернатор.

Работы в центре культурного развития идут в соответствии с графиком, по которому они должны быть завершены в конце следующего года. Однако губернатор потребовал ускорить процесс и постараться сдать объект к майским праздникам.

Преобразование здания Дома офицеров на улице Ленинградской началось в мае 2018-го согласно нацпроекту «Культура», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Специалисты трудятся в две смены.

Высоту здания увеличили на два метра, его территорию - на тысячу с лишним квадратных метров. Стоимость строительных работ составит 100 миллионов рублей.

В центре появятся зрительный зал на 450 мест, выставочные холлы, релакс-зоны, тренажерный зал, помещения для театра мод, занятий хореографией и пением, студия раннего развития.