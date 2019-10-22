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Общество | В Заречном за неделю мышиной лихорадкой заболело еще 6 человек

22.10.2019|16:24
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В Заречном за минувшую неделю геморрагическую лихорадку с почечным синдромом выявили еще у шести местных жителей. Всего с начала 2019 года этой опасной болезнью заразились 34 человека.

Четверо горожан подхватили мышиную лихорадку в гаражных кооперативах, остальные – в лесу и на дачах.

По состоянию на 15 октября в закрытом городе было зафиксировано 28 больных. По данным на 6 июля таковых выявили 16.

Как сообщили в пресс-службе администрации закрытого города, руководитель межрегионального управления № 59 федерального медико-биологического агентства Людмила Куликова на еженедельном совещании с главой Заречного Олегом Климановым напомнила о своевременном проведении дератизационных мероприятий в учреждениях и жилых домах.

Увеличившееся количество грызунов обеспокоило и жителей микрорайона Западная Поляна, побывавших на Олимпийской аллее. Среднемноголетние показатели оказались превышены в 2,4 раза. В связи с этим с октября по ноябрь там проводится дератизация.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.10.2019 16:43|

Какая мерзость-мыши,тараканы!

Гость|22.10.2019 16:49|

А лосиной лихорадки там не зафиксировано?

Гость|22.10.2019 16:57|

Давно пора ворота заварить.

Гость|22.10.2019 17:10|

Гость писал(a):

А лосиной лихорадки там не зафиксировано?
Там лосиное бешенство распространено

Гость|22.10.2019 17:11|

Гость писал(a):

Давно пора ворота заварить
может лучше пропарить,зажарить или потушить?

Гость|22.10.2019 17:23|

Одни проблемы от этого заречного.

Гость|22.10.2019 18:03|

Срочно заварить ворота в лосятник, чтобы зараза там осталась.

Имя: Гость
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