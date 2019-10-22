22.10.2019 | 16:24

В Заречном за минувшую неделю геморрагическую лихорадку с почечным синдромом выявили еще у шести местных жителей. Всего с начала 2019 года этой опасной болезнью заразились 34 человека.

Четверо горожан подхватили мышиную лихорадку в гаражных кооперативах, остальные – в лесу и на дачах.

По состоянию на 15 октября в закрытом городе было зафиксировано 28 больных. По данным на 6 июля таковых выявили 16.

Как сообщили в пресс-службе администрации закрытого города, руководитель межрегионального управления № 59 федерального медико-биологического агентства Людмила Куликова на еженедельном совещании с главой Заречного Олегом Климановым напомнила о своевременном проведении дератизационных мероприятий в учреждениях и жилых домах.

Увеличившееся количество грызунов обеспокоило и жителей микрорайона Западная Поляна, побывавших на Олимпийской аллее. Среднемноголетние показатели оказались превышены в 2,4 раза. В связи с этим с октября по ноябрь там проводится дератизация.