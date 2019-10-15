15.10.2019 | 16:17

В Заречном выросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной как мышиная.

Согласно данным на вторник, 15 октября, которые приводит портал «Заречье сегодня» со ссылкой на руководителя МРУ № 59 Людмилу Куликову, в городе зафиксировано уже 28 случаев. По состоянию на 6 июля было 16 заразившихся.

Также портал отмечает, что осенью число грызунов в городе по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в четыре раза. Этому поспособствовала благоприятная погода.

В Пензенской области за восемь месяцев 2019 года специалисты зафиксировали 469 случаев мышиной лихорадки. Заболевшие - жители Пензы, Кузнецка, Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Колышлейского, Лопатинского, Мокшанского, Наровчатского, Никольского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского и Шемышейского районов.

Опасному заболеванию подвержен каждый, но особенно мужчины от 20 до 50 лет. К симптомам относятся резкое повышение температуры до 40 градусов, озноб, сильная головная боль, ломота в теле. Чуть позже появляются боли в пояснице, животе. Переносчиками инфекции являются грызуны, основной путь передачи – воздушно-пылевой. Инкубационный период составляет от 14 до 45 дней.