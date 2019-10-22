В Пензенской области у школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений появилось более 9 000 сеянцев и саженцев деревьев.
Их выделили лесничества региона по поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина.
«Посадочный материал использовался для озеленения территорий в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
18 октября в районе села Кондоль активисты высадили более 25 000 сеянцев сосны на площади 5 га. В акции участвовало 200 активистов: студенты, сотрудники органов исполнительной власти, работники лесной сферы.
penzainform.ru писал(a):К чему, в последнее время, столько вбросов про этого подмосковного сосятника? На пост губернатора его готовите?