22.10.2019 | 11:05

В Пензенской области у школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений появилось более 9 000 сеянцев и саженцев деревьев.

Их выделили лесничества региона по поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина.

«Посадочный материал использовался для озеленения территорий в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

18 октября в районе села Кондоль активисты высадили более 25 000 сеянцев сосны на площади 5 га. В акции участвовало 200 активистов: студенты, сотрудники органов исполнительной власти, работники лесной сферы.