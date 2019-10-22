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Общество | Рядом с учреждениями Пензенской области высадили более 9 000 деревьев

22.10.2019|11:05
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В Пензенской области у школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений появилось более 9 000 сеянцев и саженцев деревьев.

Их выделили лесничества региона по поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина.

«Посадочный материал использовался для озеленения территорий в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

18 октября в районе села Кондоль активисты высадили более 25 000 сеянцев сосны на площади 5 га. В акции участвовало 200 активистов: студенты, сотрудники органов исполнительной власти, работники лесной сферы.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|22.10.2019 11:21|

penzainform.ru писал(a):

Их выделили лесничества региона по поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина.
К чему, в последнее время, столько вбросов про этого подмосковного сосятника? На пост губернатора его готовите?

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