21.10.2019 | 10:14

Более 25 тысяч сеянцев сосны было высажено в Пензенской области в пятницу, 18 октября.

Более 200 участников традиционной осенней акции «Живи, лес!» - студенты, сотрудники органов исполнительной власти, работники лесной сферы - прибыли на Ермоловско-Степной участок Ахунско-Ленинского лесничества, расположенный в районе села Кондоль Пензенского района. Там они посадили молодые деревья на площади 5 га.

Работой руководил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

«Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес!» проходит в рамках ежегодной Всероссийской осенней акции «Живи, лес!», которая включает в себя также уборку мусора в лесах, организацию встреч с молодежью, экскурсий и экспозиций, посвященных лесной тематике», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.