Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 окт 2019|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  71.35  |  $  64.02

Общество | Под Кондолем активисты засадили соснами 5 гектаров земли

21.10.2019|10:14
Печать

Более 25 тысяч сеянцев сосны было высажено в Пензенской области в пятницу, 18 октября.

Более 200 участников традиционной осенней акции «Живи, лес!» - студенты, сотрудники органов исполнительной власти, работники лесной сферы - прибыли на Ермоловско-Степной участок Ахунско-Ленинского лесничества, расположенный в районе села Кондоль Пензенского района. Там они посадили молодые деревья на площади 5 га.

Работой руководил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

«Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес!» проходит в рамках ежегодной Всероссийской осенней акции «Живи, лес!», которая включает в себя также уборку мусора в лесах, организацию встреч с молодежью, экскурсий и экспозиций, посвященных лесной тематике», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|21.10.2019 10:31|

Вдоль набережной Пензы когда спилят весь сухостой и дикорос? Вместо него посадили бы культурные растения, сделали современный сквер. Было бы очень здорово!

Гость|21.10.2019 10:40|

А кто Москвина А. зоотехника наказал МИНИСТРОМ такой полезной и нужной отрасли народного , а не частного хозяйства?

Знайка_ (гость)|21.10.2019 10:57|

Вырубили тысячи гектаров, а посадили 5. Спрашивается: "Куда дели профит???"

Гость|21.10.2019 11:00|

Замечательно что посадили сосны ,а вопрос кто сдал или продал лес в сосновке?

Гость|21.10.2019 11:01|

Половина леса нет и огромный забор с табличкой "частная территория"в сосновке

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!