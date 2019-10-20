20.10.2019 | 12:24

В субботу, 19 октября, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев оценил работы по реконструкции стадиона футбольной команды «Дорожник» в Каменке.

В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию.

«Покрытие футбольного поля выполнено на 100%. Ведутся инженерные работы по подключению искусственного подогрева футбольной поляны и реконструкции трибун», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что титулованный местный коллектив сможет начать тренироваться на родном поле уже в конце октября.