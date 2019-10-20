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Общество | Реконструкция стадиона ФК «Дорожник» в Каменке подходит к концу

20.10.2019|12:24
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В субботу, 19 октября, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев оценил работы по реконструкции стадиона футбольной команды «Дорожник» в Каменке.

В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию.

«Покрытие футбольного поля выполнено на 100%. Ведутся инженерные работы по подключению искусственного подогрева футбольной поляны и реконструкции трибун», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что титулованный местный коллектив сможет начать тренироваться на родном поле уже в конце октября.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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