Пензенцы пожаловались на состояние стадиона аграрного университета

16.06.2025 | 08:31

Стадион Пензенского государственного аграрного университета, расположенный рядом с вузом, на улице Подлесной, долгое время пребывает не в лучшем виде, обратили внимание горожане.

Подписчик телеграм-канала PenzaInform поделился видеозаписью, сделанной на спортивном объекте. В частности, на ней акцентируется внимание, что от трибун остались только железные крепления.

«Стадион аграрного университета в таком ужасном состоянии много лет. Когда начнут ремонтировать?..» - поинтересовался пензенец.

На сообщение отреагировал ректор университета Олег Кухарев. По его словам, проектно-сметная документация на ремонт трибун уже подготовлена. Ремонт должен начаться в течение месяца.

В мае в Пензе стартовала реконструкция стадиона «Первомайский». Специалисты заменят старые системы обогрева и полива на поле, обустроят дренаж и ливневую канализацию. Новое поле будет представлять собой комбинированный газон с искусственной основой и натуральной травой. Завершить работы планируют в октябре.

Ремонт беговых дорожек на «Первомайском» обещают сделать в следующем году.