17.10.2019 | 11:51

Воскресенье, 20 октября, станет последним в этом году днем, когда пензенские дачники смогут добраться до своих участков на общественном транспорте.

Соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Сергей Волков.

Членам одного из садоводческих товариществ напоминают о том, как следует завершить сезон, с помощью плаката: «Дачник! Собери урожай, убери мусор, сдай посуду». Также владельцев животных призывают не оставлять своих питомцев на дачах.

В этом году сезон регулярных поездок за город стартовал для пензяков 20 апреля. Всего в городе действует 21 дачный маршрут. В прошлом году автобусы прекратили перевозки садоводов и огородников 21 октября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, по состоянию на 11 октября дачные автобусы перевезли 376 791 человека.