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Общество | 20 октября станет последним днем движения дачных автобусов в Пензе

17.10.2019|11:51
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Воскресенье, 20 октября, станет последним в этом году днем, когда пензенские дачники смогут добраться до своих участков на общественном транспорте.

Соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Сергей Волков.

Членам одного из садоводческих товариществ напоминают о том, как следует завершить сезон, с помощью плаката: «Дачник! Собери урожай, убери мусор, сдай посуду». Также владельцев животных призывают не оставлять своих питомцев на дачах.

В этом году сезон регулярных поездок за город стартовал для пензяков 20 апреля. Всего в городе действует 21 дачный маршрут. В прошлом году автобусы прекратили перевозки садоводов и огородников 21 октября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, по состоянию на 11 октября дачные автобусы перевезли 376 791 человека.

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Гость|17.10.2019 12:37|

СПАСИБО) ХОРОШО ВОЗИЛИ))) Ток ленивый не вырастил урожай))

Гость|17.10.2019 12:57|

Гость писал(a):

СПАСИБО) ХОРОШО ВОЗИЛИ))) Ток ленивый не вырастил урожай))
а мы не растим, мы помогаем собирать тем кто вырастил

Имя: Гость
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