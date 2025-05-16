Губернатор: На маршрут № 54 вышли первые новые автобусы

16.05.2025 | 10:05

В Пензе на маршрут № 54 вышли первые белорусские автобусы, закупленные в рамках соглашения с Минским автомобильным заводом, сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 16 мая.

«Машины будут отправляться в рейсы партиями, по мере оформления необходимых документов», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Автобусы работают на газе. Они могут перевозить до 110 человек и удобны для маломобильных граждан.

Пензенцы оценили новые машины, отметив, что они просторнее, уютнее, с ровным полом, без ступенек и в салоне работает кондиционер.

Первые автобусы из закупленной партии поступили в конце апреля. Всего их приобретено 60.

Автобусы выйдут на маршруты № 54 (24 шт.), 70 и 130. Часть высвободившихся машин станет работать на других направлениях, где есть потребность в автобусах большого класса.

«Мы завершаем обновление общественного транспорта большой вместимости на основных магистральных маршрутах в Пензенской агломерации», - пояснил Олег Мельниченко.