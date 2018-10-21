21.10.2018 | 13:24

Пензенцы готовы голосовать за продление дачного сезона. Будь у них такая возможность, они и зимой стали бы ездить. По словам собравшихся ехать на свои участки, работать можно каждый день, никогда не переработаешь, дача людей кормит, без нее они жить не могут, любят землю.

«Скучно без нее, без дачи-то», - выразил общее настроение один из горожан.

Сезон 2018-го повторил предыдущий по своей продолжительности: начался и закончился примерно в одни и те же даты. Стоимость проезда также не менялась.

«По безналичному расчету оплата проезда осталась на уровне прежнего года. Составляет 30 руб. по первому поясу, 35 - по второму, 40 - по третьему и 45 - по четвертому поясу», - сообщила начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Юлия Еремина.

В 2018 году 32 автобуса курсировали по 21 направлению. В выигрыше оказались владельцы наделов в поселке ЗИФ. С 16 апреля открылся регулярный маршрут № 40, раньше он был лишь весенне-летним. Его появление порадовало дачников, ведь поехать на участок и уехать домой можно стало в любое время с 6:00, интервал движения - полчаса.

Население привязано к своим участкам накрепко. Поэтому на последние дачные автобусы выстраивались очереди.

«Воду надо вылить из баков, виноград положить уже, спрятать», - привела пример необходимых дел жительница Пензы Ольга Глазкова.

«Пора отдыхать! Все ездят калеки, больные. Кому за 70, кому под 80. Это же каторжники, мученики XXI века», - высказал собственное мнение горожанин Николай Рыбаков.

В следующем году владельцы участков потеряют статус дачников. С 2019-го вступает в силу федеральный закон № 217, он обяжет собственников наделов объединиться в садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества. Поэтому в очередях на автобусы будут стоять члены СНТ или ОНТ.