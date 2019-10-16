16.10.2019 | 16:19

В Пензе завершается реконструкция набережной реки Суры, где в среду, 16 октября, побывал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона не торопясь прошел по верхней прогулочной зоне, оценил скамейки, осмотрел качели на цепях и поинтересовался, не слишком ли светлый цвет у деревянных элементов. Как выяснилось, со временем материал потемнеет, оттенок станет более насыщенным.

На набережной губернатор разговорился с пензенцем, отдыхавшим на скамейке под деревом. Мужчина рассказал, что вышел к реке «подышать свежим воздухом». «Красиво, ничего не скажу!» - немногословно ответил он на вопрос Ивана Белозерцева, нравится ли ему набережная.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе отметил, что лежаки «держат пространство», однако в перспективе часть их планируется перенести со склона в верхнюю зону набережной. Кроме того, в месте излюбленного отдыха пензяков и гостей города установят две скульптуры.

Также на набережной планируется организовать скалодром. Еще одна идея для любителей активного отдыха - создать единую кольцевую дорожку через набережную, реконструированный Бакунинский мост, правый берег Суры и подвесной мост Дружбы.

После прогулки поверху Иван Белозерцев спустился к воде и продолжил обсуждение планов. Так, в прибрежной зоне должны появиться арт-объекты, а на глади реки - плавучая сцена.

А руководитель Управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин предложил обустроить речной фонтан. По его словам, конструкция это недорогая, но эффектная. Губернатору идея очень понравилась, и он развил мысль: нужен не один, а несколько фонтанов вдоль всей набережной.

«Собирайте проектное бюро, приглашайте креативную молодежь, давайте общую концепцию развития города», - подвел он итог прогулки по Суре.

Реконструкция набережной главной водной артерии региона в Пензе проводится по программе «Формирование комфортной городской среды». Она является частью национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.