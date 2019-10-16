Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 окт 2019|17:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
  71.19  |  $  64.42

Общество | В Пензе у «Ростка» планируют устроить речные фонтаны и плавучую сцену

16.10.2019|16:19
Печать

В Пензе завершается реконструкция набережной реки Суры, где в среду, 16 октября, побывал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона не торопясь прошел по верхней прогулочной зоне, оценил скамейки, осмотрел качели на цепях и поинтересовался, не слишком ли светлый цвет у деревянных элементов. Как выяснилось, со временем материал потемнеет, оттенок станет более насыщенным.

На набережной губернатор разговорился с пензенцем, отдыхавшим на скамейке под деревом. Мужчина рассказал, что вышел к реке «подышать свежим воздухом». «Красиво, ничего не скажу!» - немногословно ответил он на вопрос Ивана Белозерцева, нравится ли ему набережная.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе отметил, что лежаки «держат пространство», однако в перспективе часть их планируется перенести со склона в верхнюю зону набережной. Кроме того, в месте излюбленного отдыха пензяков и гостей города установят две скульптуры.

Также на набережной планируется организовать скалодром. Еще одна идея для любителей активного отдыха - создать единую кольцевую дорожку через набережную, реконструированный Бакунинский мост, правый берег Суры и подвесной мост Дружбы.

После прогулки поверху Иван Белозерцев спустился к воде и продолжил обсуждение планов. Так, в прибрежной зоне должны появиться арт-объекты, а на глади реки - плавучая сцена.

А руководитель Управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин предложил обустроить речной фонтан. По его словам, конструкция это недорогая, но эффектная. Губернатору идея очень понравилась, и он развил мысль: нужен не один, а несколько фонтанов вдоль всей набережной.

«Собирайте проектное бюро, приглашайте креативную молодежь, давайте общую концепцию развития города», - подвел он итог прогулки по Суре.

Реконструкция набережной главной водной артерии региона в Пензе проводится по программе «Формирование комфортной городской среды». Она является частью национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

0
0
0
0
 
Гость|16.10.2019 16:42|

penzainform.ru писал(a):

Губернатору идея очень понравилась, и он развил мысль: нужен не один, а несколько фонтанов вдоль всей набережной.
И панеслась...

Гость|16.10.2019 16:48|

penzainform.ru писал(a):

Губернатору идея очень понравилась, и он развил мысль: нужен не один, а несколько фонтанов вдоль всей набережной.
Точно! Вместо фонтана на Московской. А на его месте можно храм построить или под элитную жилую застройку...

Гость|16.10.2019 16:57|

penzainform.ru писал(a):

в месте излюбленного отдыха пензяков и гостей города
О, как! Не знал... И каков он? Излюбленный отдых...

Гость|16.10.2019 17:00|

Модераторы,вас сотрут из ПензаИнформ так же,как вы трёте посты.Даже и не вспомнит никто.

Гость|16.10.2019 17:12|

Лучше промолчу,все равно удалят.

Гость|16.10.2019 17:19|

Один фонтан на Московской и то не работает. Когда сделаете набережную от ТЭЦ до Спутника с обеих сторон реки и почистите реку вот тогда будет красиво, а сейчас пешком по ней ходить можно.

Гость|16.10.2019 17:24|

Плавучая сцена в место Бакунинского моста

Гость|16.10.2019 17:29|

Собирайте проектное бюро, приглашайте креативную молодежь, давайте общую концепцию развития города», - подвел он итог прогулки по Суре.

Собрали, пригласили хана Бакунискому мосту Пенза просто остановилась.

Гость|16.10.2019 17:31|

Как всегда

Идеи присвоили

Сумбурно озвучили

И всё...

Мечтать не вредно Белозерцев

Всё будет красиво

Но без вас

Нет вас в проекте

Вам что там

Друзья в чай амфитамин

Добавляют?

Подозрительно энергичный

Кровь сдайте на всякий случай

Мало ли что

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!