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Общество | На улице Белинского в Пензе сделают подпорную стенку под старыми липами

16.10.2019|15:39
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В Пензе полным ходом идет реконструкция улицы Белинского, пролегающей вдоль Лермонтовского сквера. Она входит в комплекс, включающий также памятник Первопоселенцу, Оборонительный вал и Спасский собор.

Работы на улице Белинского идут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Этот объект дополнительно включен в перечень вместе еще с двумя пензенскими улицами - Чапаева и Максима Горького - за счет экономии при торгах.

В среду, 16 октября, фронт работ на улице Белинского осмотрел Иван Белозерцев. Он обратил внимание на необходимость возведения подпорной стенки в том месте, где старые липы возвышаются над проезжей частью, свешивая корни.

«Если технически возможно, такую стенку надо сделать, если она нужна. Собирайте людей, разбирайтесь, обсуждайте и представьте мне решение. Потому что все красиво, но может остаться одна «запятая», которая нам не нужна», - отметил губернатор.

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Гость|16.10.2019 15:54|

Очередная порция смехопонорама

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