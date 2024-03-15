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В стране и мире

Поручения из послания Путина будут включены в народную программу ЕР

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Очередное заседание программной комиссии «Единой России» посвятили участию партии в разработке нацпроектов и госпрограмм, а также необходимых законодательных изменений для реализации ключевых направлений послания Владимира Путина, сообщает ER.ru.

«Важно создавать все условия, чтобы наши граждане непосредственно включались в решение насущных проблем, участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления. А для этого, как и раньше, мы должны с вами укреплять механизмы обратной связи, которые помогают учитывать запросы людей и способствуют повышению их доверия к государственным решениям. Такой опыт мы с вами хорошо использовали в ходе реализации народной программы «Единой России», - отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что «Единая Россия» в короткие сроки разработает и представит в правительство инструменты по реализации поставленных президентом задач. Фракции ЕР в Госдуме предстоит оперативно принять соответствующие законы.

В первую очередь партия внесет предложения по реализации новых нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». Особое внимание уделят разработке ключевых программ развития страны.

«Речь идет о строительстве и ремонте детских садов и учреждений среднего профессионального образования. О строительстве спортивных объектов. О проекте «Земский работник культуры». О новой программе расселения ветхого и аварийного жилья, социальной догазификации садовых товариществ, модернизации инфраструктуры ЖКХ. Приятно отметить, что это инициативы нашей партии, которые президент поддержал и вывел на новый уровень», - перечислил Дмитрий Медведев.

Отдельные поручения он дал координаторам социальных блоков народной программы «Единой России». В частности, представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также совместно с Минтруда представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.

Корректироваться будут все разделы народной программы.

«Практически по всем разделам мы получили предложения (от координаторов народной программы. - Прим. ред.). Сформированы более 100 новых показателей документа. «Единая Россия» вместе с правительством, вместе с нашей фракцией в Госдуме, с сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в ближайшее время», - подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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