На строительство дорог на ГПЗ направят еще около 3 млн рублей

19.02.2024 | 15:04

В 2024 году на строительство двух дорог в микрорайоне ГПЗ дополнительно направят 2 миллиона рублей. Об этом шла речь на комиссии Пензенской городской думы в понедельник, 19 февраля.

И. о. начальника финансового управления Ирина Юрлова пояснила, что деньги будут выделены за счет перераспределения средств, предусмотренных на замену лифтового оборудования.

В 2025 и 2026 годах на те же цели дополнительно направят по 400 с лишним тысяч рублей, которые перекинут с реконструкции дороги на улице Новоселов (Заря).

Начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев уточнил сетевому изданию «ПензаИнформ», что речь идет о дороге на улице Антонова за торговым центром «Лента» и перемычке, ведущей к новой школе.

Что касается улицы Новоселов, то там предстоит большой объем работ на условиях софинансирования в рамках федеральной программы, ясности по запуску которой пока нет.

Для решения проблемы с транспортной доступностью микрорайона ГПЗ также будет построена развязка на пересечении улиц Антонова и Измайлова, проведена реконструкция в районе Бакунинского моста.