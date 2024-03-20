Пензячка: Улица Куйбышева скоро превратится в пустыню

20.03.2024 | 08:42

В среду, 20 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Татьяна, возмущенная гибелью молодых деревьев на улице Куйбышева, в районе больницы КИМ.

«В прошлом году часть старых деревьев спилили, посадили новые саженцы. А теперь и этих прутиков не будет: их погубила дорожная техника при расчистке проезжей части», - рассказала она.

В доказательство своих слов горожанка представила фотографии. На них видно, что от одного деревца остался только пенек, от другого - лишь приствольный круг, заполненный льдом.

Еще один саженец надломлен посредине. Другие стволы завалены глыбами черного льда и снега, и высок риск, что они погибнут. Рядом на снегу отчетливо видны следы тяжелой техники.

«Это не только растранжиривание бюджетных денег, отпущенных на озеленение одной из старейших улиц города, но и просто варварство и дикость. Одна из самых зеленых улиц Пензы скоро превратится в пустыню», - считает Татьяна.

Состояние насаждений на улице Куйбышева давно вызывает тревогу горожан. Год назад местная жительница рассказала, что липы и ясени изуродовали «кронированием», превратив их в столбы, а часть деревьев просто спилили под корень.

В июле 2022 года пензенцы обратили внимание, что на улице Куйбышева и на соседних Чкалова и Свердлова барьерные ограждения установлены странным образом: они отделяют от газона не проезжую часть дороги, а тротуар. Один из жителей города счел явление признаком скорого исчезновения зеленых зон: по его мнению, вместо них появится асфальт.