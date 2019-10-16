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Общество | В Пензенской области завершается ремонт дорог по нацпроекту «БКАД»

16.10.2019|10:00
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В Пензенской области подходят к завершению работы, запланированные в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Об этом в понедельник, 14 октября, шла речь на заседании проектной команды.

В полном объеме закончены ремонт и реконструкция дорог в городе Заречном и трех сельсоветах Пензенского района - Засечном, Богословском и Золотаревском. В Пензе продолжаются работы на трех улицах, добавленных в перечень в результате экономии на торгах - Чапаева, Максима Горького и Белинского.

«Председатель правительства Николай Симонов потребовал продлить рабочий день на этих объектах и сдать их до 25 октября», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В текущем году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 1 млрд 458,1 млн рублей. Из них 772,9 млн составляют средства федерального бюджета, 685,2 млн - деньги из консолидированного бюджета Пензенской области.

Всего в 2019 году в Пензенской области по национальному проекту отремонтировано 138,85 км автодорог, из них 108,6 км в Пензе, 2,82 км - в Заречном, 3,55 км - в Пензенском районе, 23,86 км - дороги регионального значения.

Региональные и межмуниципальные дороги в нормативном состоянии составили 64,5%. На 5% снизилось количество мест концентрации ДТП по сравнению с прошлым годом. В 10% от общего количества контрактов применяются новые технологии и материалы.

В текущем году количество погибших в ДТП будет снижено с 15,9 до 15,5 на 100 тысяч населения.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|16.10.2019 11:00|

В текущем году количество погибших в ДТП будет снижено с 15,9 до 15,5 на 100 тысяч населения......Это гениально

Гость|16.10.2019 11:01|

penzainform.ru писал(a):

В текущем году количество погибших в ДТП будет снижено с 15,9 до 15,5 на 100 тысяч населения.
Планы, планы, планы - мечты, фантазии. Приписки, приписки.

Гость|16.10.2019 11:13|

Измайловский путепровод по докладам отремонтировали еще в июле. Вот только съезды с него на ул.Злобина и Урицкого так никто и не делал, продольную разметку по ГОСту даже не пытались нанести. Зато отчитались. Кому такой частичный ремонт нужен?

Гость|16.10.2019 11:15|

А я думал БКАД - Большая Кража Автомобильных Дорог.

Гость|16.10.2019 11:16|

Сколько можно вкапывать бордюры на участках дорог, где нет ни сливов, ни ливневки? После первого же заморозка весь город был в сплошных пробках из-за многочисленных ДТП, произошедших по причине гололеда, образовавшихся на асфальте из-за свежеустановленных бордюров и отсутствия ливневки

Гость|16.10.2019 11:18|

Разрушенный еще весной мост на Токарной по дороге в Междуречье когда собираются делать? Когда кто-нибудь провалится с него прямиком в реку? Почему резервный дорожный фонд не привлекают для ликвидации последствий ЧП?

Имя: Гость
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