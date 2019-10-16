16.10.2019 | 10:00

В Пензенской области подходят к завершению работы, запланированные в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Об этом в понедельник, 14 октября, шла речь на заседании проектной команды.

В полном объеме закончены ремонт и реконструкция дорог в городе Заречном и трех сельсоветах Пензенского района - Засечном, Богословском и Золотаревском. В Пензе продолжаются работы на трех улицах, добавленных в перечень в результате экономии на торгах - Чапаева, Максима Горького и Белинского.

«Председатель правительства Николай Симонов потребовал продлить рабочий день на этих объектах и сдать их до 25 октября», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В текущем году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 1 млрд 458,1 млн рублей. Из них 772,9 млн составляют средства федерального бюджета, 685,2 млн - деньги из консолидированного бюджета Пензенской области.

Всего в 2019 году в Пензенской области по национальному проекту отремонтировано 138,85 км автодорог, из них 108,6 км в Пензе, 2,82 км - в Заречном, 3,55 км - в Пензенском районе, 23,86 км - дороги регионального значения.

Региональные и межмуниципальные дороги в нормативном состоянии составили 64,5%. На 5% снизилось количество мест концентрации ДТП по сравнению с прошлым годом. В 10% от общего количества контрактов применяются новые технологии и материалы.

В текущем году количество погибших в ДТП будет снижено с 15,9 до 15,5 на 100 тысяч населения.