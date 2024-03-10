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Из жизни

Проезд в районе Ласточкиных гор стал аттракционом для водителей

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В Пензе 2-й Объединенный проезд в районе Ласточкиных гор должен понравиться людям, испытывающим нехватку адреналина. Заснеженная дорога превратилась в аттракцион.

В объектив стационарной камеры, установленной в проезде, попало несколько автомобилей, водители которых прокатились с крутой горки. Видео распространилось в Сети.

«Затормозить невозможно, машины просто слетают вниз», - описал происходящее автор кадров.

Пользователи могут увидеть нарезку из кадров, сделанных в один день, 9 марта, но в разное время суток. Водители трех легковушек на скорости, виляя на ухабах, спускаются с горки и тормозят только в самом конце, двое автомобилистов, вероятно, увязают в снегу и останавливаются.

«В конце надо трамплин сделать, чтобы сразу на Пушкина вылетали», «Если честно, то не пойму, что влечет водителей спускаться там зимой, если только по незнанию. Туда если сунуться, то только слетать вниз, развернуться и вверх уже нереально», - прокомментировали видео пензенцы.

В Пензе подобными зимними авариями печально известна улица Бекешская. В холодный период там устанавливают знаки, запрещающие подъем в гору. Ранее, когда их не было, участок являлся местом концентрации аварий. Так, в декабре 2019 года со склона горы слетел ВАЗ-2110, в декабре 2018-го аналогичный инцидент случился с внедорожником.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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