В Лунинском районе идет демонтаж моста через Шукшу

02.02.2024 | 13:31

В четверг, 1 февраля, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проверил, как идет реконструкция моста через реку Шукшу в Лунинском районе.

Для восстановления моста, пришедшего в аварийное состояние, в декабре 2023 года пришлось перекрыть участок дороги Пенза - Лунино - граница области между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Проехать по нему будет невозможно целый год.

Сейчас идет демонтаж старого сооружения и устройство временного моста для проезда строительной техники. На объекте трудятся 5 монтажников и 5 механизаторов, задействовано 5 единиц техники.

Александр Гришаев обсудил план действий и акцентировал внимание на соблюдении сроков работ. Подрядчику предстоит возвести новые дамбы, опоры, подпорные стенки, пролеты, сопряжения с насыпью, лестничные сходы, шумозащитный экран и водоотвод, переустроить сети освещения, уложить асфальтобетон.

Длина нового моста - 101,24 м, ширина - 16 м, из которых 10 м отведено под проезжую часть.

«Помимо прочего, будет увеличен класс нагрузки сооружения, что позволит проходить транспорту с нагрузкой на ось в 11,5 тонны», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Стоимость реконструкции объекта составляет 522 млн рублей.