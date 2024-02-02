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Общество

В Лунинском районе идет демонтаж моста через Шукшу

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В четверг, 1 февраля, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проверил, как идет реконструкция моста через реку Шукшу в Лунинском районе.

Для восстановления моста, пришедшего в аварийное состояние, в декабре 2023 года пришлось перекрыть участок дороги Пенза - Лунино - граница области между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Проехать по нему будет невозможно целый год.

В Лунинском районе идет демонтаж моста через Шукшу

Сейчас идет демонтаж старого сооружения и устройство временного моста для проезда строительной техники. На объекте трудятся 5 монтажников и 5 механизаторов, задействовано 5 единиц техники.

В Лунинском районе идет демонтаж моста через Шукшу

Александр Гришаев обсудил план действий и акцентировал внимание на соблюдении сроков работ. Подрядчику предстоит возвести новые дамбы, опоры, подпорные стенки, пролеты, сопряжения с насыпью, лестничные сходы, шумозащитный экран и водоотвод, переустроить сети освещения, уложить асфальтобетон.

Длина нового моста - 101,24 м, ширина - 16 м, из которых 10 м отведено под проезжую часть.

«Помимо прочего, будет увеличен класс нагрузки сооружения, что позволит проходить транспорту с нагрузкой на ось в 11,5 тонны», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Стоимость реконструкции объекта составляет 522 млн рублей.

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Источник — фото областного минстроя
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