Реконструкция «дырки под мостом» полным ходом развернется в 2025-м

14.03.2024 | 13:31

При реконструкции проезда под железнодорожными путями в районе улицы Ерик составы не будут останавливаться. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

«Знаменитую «дырку» мы начинаем [реконструировать] в этом году, на нее выделены средства и на 2025-й, и на 2026 год. Я буквально вчера был у главного инженера железной дороги, мы обсуждали процесс», - рассказал он.

По словам министра, поезда во время реконструкции останавливаться не будут.

«Узел очень серьезный, тем более что он работает на юг. Там ничего не остановишь, никакое движение. Даже скорость ниже 30 километров в час не ограничивают», - уточнил он.

«Проблем много, но мы их решаем. Думаю, что в этом году подготовимся, а в следующем уже развернемся полным ходом», - завершил Гришаев.

Ранее предполагалось, что на время реконструкции будут предусмотрены «окна» в графике движения, во время которых специалисты смогут работать.