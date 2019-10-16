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Общество | Центр «На Ленинградской» должен стать местом притяжения всего города

16.10.2019|17:44
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Не к сентябрю, а к маю 2020-го сдать центр культурного развития «На Ленинградской» - такую задачу поставил глава региона Иван Белозерцев. Реконструкция объекта проводится в рамках национального проекта «Культура» по указу Президента РФ Владимира Путина.

Губернатору показали, как ведется благоустройство вокруг объекта, провели экскурсию по ремонтируемому зрительному залу, продемонстрировали холл.

«Приятно, что бюджет приобретает такие материалы, которые обычно только частники могут себе позволить. Здесь на стенах используется керлит - это огромные листы из керамогранита. Их в Пензе еще только начинают использовать - именно здесь, на вашем объекте. Используются и фасадные материалы, которых в Пензе практически единицы», - подчеркнул руководитель архитектурного проекта Лев Ходос.

Строительные работы идут строго по графику. Следующим этапом станет техническое оснащение. На закупку оборудования потратят 246 миллионов рублей.

«Мультимедиа-экраны и все прочее здесь будет современное - и звук, и свет», - пообещала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Центр «На Ленинградской» должен стать местом притяжения жителей не только Западной Поляны, но и всего города.

Набережная, у которой то же предназначение, приобретает законченный вид. Нижняя прогулочная зона готова, на склоне установлены лежаки. Наверху появились качели, гамаки, радиусные скамейки.

В верхней части поставят и дополнительные архитектурные композиции. В планах - на территории ближе к подвесному мосту сделать и скалодром. Есть идеи, как разнообразить гладь Суры.

«Давайте не один фонтан, а несколько? Мне кажется, это несложно сделать, надо просто пригласить хотя бы даже тех ребят, которые сейчас занимаются Фонтанной площадью. Чтобы на следующий год мы подготовили проект фонтана на воде», - предложил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В перспективе - благоустройство и правого берега Суры, напротив «Ростка». Такие масштабные работы можно вести благодаря национальным проектам.

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Гость|16.10.2019 18:50|

penzainform.ru писал(a):

Давайте не один фонтан, а несколько?
Остапа понесло?

Гость|16.10.2019 18:59|

Сначала уберите "островок безопасности" и поставьте дополнительные секции на светофоры.И откройте ближайшую "Олимпийскую аллею" для автотранспорта.

Гость|16.10.2019 19:00|

Западная Поляна итак вся в мусоре,а благодаря открытию центра "На Ленинградской" будет просто помойка.

Имя: Гость
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