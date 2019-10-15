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Общество | В Пензе директор колледжа уволился после смерти студента

15.10.2019|08:48
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Директор Пензенского колледжа транспортных технологий уволился после гибели студента.

Трагический инцидент произошел в конце сентября. Как рассказал губернатор Иван Белозерцев, погибшего мальчика воспитывали бабушка и дедушка.

«Вроде бы все было нормально, занимался хорошо в колледже, как говорят специалисты и руководство колледжа. Все было нормально. Только ребенка потеряли», - пояснил глава региона во время одного из оперативных совещаний.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что руководитель образовательного учреждения, где учился мальчик, оставил свой пост. Об этом министр образования Александр Воронков написал в соцсети Instagram.

«Руководитель колледжа написал заявление об уходе по собственному желанию не по чьему-либо распоряжению или указанию. С одним из учеников, который требовал особого внимания, произошла трагедия», - подчеркнул Воронков.

По его словам, такие ситуации требуют обязательной и незамедлительной проверки работы учреждения образования.

«В ходе проверки было установлено, что необходимая педагогическая работа с подростком не велась, были выявлены многочисленные факты формализации данной деятельности, не соответствующей действительности отчетности и иные нарушения. Руководитель колледжа их признал и принял решение об увольнении как человек ответственный и порядочный», - резюмировал министр образования.

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Гость|15.10.2019 08:53|

penzainform.ru писал(a):

Руководитель колледжа их признал и принял решение об увольнении как человек ответственный и порядочный
По мужски, хотя ребенка не вернуть конечно...

Гость|15.10.2019 08:59|

Жаль,что ответственный и порядочный человек уволился.

Гость|15.10.2019 09:05|

Гость писал(a):

Жаль,что ответственный и порядочный человек уволился.
Увы, типичный для нашего времени (хотя козёл отпущения известен издревле) ситуация.

Гость|15.10.2019 09:08|

Гость писал(a):

типичный для нашего времени
А для какого времени нетипичный?

Гость|15.10.2019 09:23|

А директор школы,что украла более миллиона рублей,почему работает? Пример для учащихся? Воруй боьше и не посадят?

Гость|15.10.2019 09:27|

Когда оставит свой пост Воронков?

Имя: Гость
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