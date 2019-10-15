15.10.2019 | 08:48

Директор Пензенского колледжа транспортных технологий уволился после гибели студента.

Трагический инцидент произошел в конце сентября. Как рассказал губернатор Иван Белозерцев, погибшего мальчика воспитывали бабушка и дедушка.

«Вроде бы все было нормально, занимался хорошо в колледже, как говорят специалисты и руководство колледжа. Все было нормально. Только ребенка потеряли», - пояснил глава региона во время одного из оперативных совещаний.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что руководитель образовательного учреждения, где учился мальчик, оставил свой пост. Об этом министр образования Александр Воронков написал в соцсети Instagram.

«Руководитель колледжа написал заявление об уходе по собственному желанию не по чьему-либо распоряжению или указанию. С одним из учеников, который требовал особого внимания, произошла трагедия», - подчеркнул Воронков.

По его словам, такие ситуации требуют обязательной и незамедлительной проверки работы учреждения образования.

«В ходе проверки было установлено, что необходимая педагогическая работа с подростком не велась, были выявлены многочисленные факты формализации данной деятельности, не соответствующей действительности отчетности и иные нарушения. Руководитель колледжа их признал и принял решение об увольнении как человек ответственный и порядочный», - резюмировал министр образования.