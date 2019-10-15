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Общество | Губернатор обещал свою помощь в строительстве приюта для животных

15.10.2019|10:34
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Вечером в понедельник, 14 октября, губернатор Иван Белозерцев обсудил с пензенскими волонтерами перспективы строительства приюта для бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Общественная организация «Рука помощи бездомным животным» возникла в 2013 году. Позже на основе фонда был создан центр «Питомец», который размещается в арендованном помещении. Там взятых с улицы животных лечат, стерилизуют и находят им хозяев.

Следующим шагом должен стать полноценный приют, поддержать строительство которого волонтеры попросили Ивана Белозерцева.

«Сейчас вся деятельность фонда «Рука помощи бездомных животных» осуществляется на благотворительные пожертвования граждан. Строительство приюта позволило сделать ее более масштабной. Кроме того, с 2020 года вступают в силу новые нормы федерального закона, согласно которым попавшее в отлов уличное животное не может быть доставлено никуда, кроме приюта», - рассказала исполнительный директор фонда Дарья Жалнина.

«Эта проблема характерна для многих российских регионов, и ее нужно решать. Мы проработаем варианты помощи фонду в этом нужном и важном деле», - констатировал Иван Белозерцев.

Источник — фото przreg.ru
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Гость|15.10.2019 10:54|

Обещалкин.

Гость|15.10.2019 10:54|

Обещалкин опять обещает?

Гость|15.10.2019 10:55|

Иван Александрович, а вы чемоданы паковать еще не начали? Вас уже заждались в вашем родном Бараново.

Гость|15.10.2019 10:57|

Гость писал(a):

Иван Александрович, а вы чемоданы паковать еще не начали? Вас уже заждались в вашем родном Бараново.
А уезжать нам рановато.

Есть у нас еще в Пензе дела.

Имя: Гость
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