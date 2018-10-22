22.10.2018 | 09:32

Неравнодушные жители Бессоновки смогли отыскать собаку, которой на минувшей неделе подросток засунул петарду в пасть.

По состоянию на 20:50 воскресенья, 21 октября, общими усилиями они собрали на лечение пса около 17 тысяч рублей. Собаку перевезли в приют «Питомец» в Пензе.

«Первичный осмотр показал поражение мягких тканей и ЧМТ. Но, к сожалению, уже начался некроз, а это значит, что зашить рану уже нельзя, слишком поздно. Поэтому Дункану (так, в честь героя фильма «Горец», назвали собаку. - Прим. ред.) предстоит очень долгий путь лечения: каждодневные долгие и больные обработки. Пока он рычит в процессе и от боли, и от обиды, и от недоверия к нам», - написали волонтеры приюта.

Сбор денег на помощь Дункану продолжается. Фонд «Рука помощи бездомным животным» (приют «Питомец») обращает внимание, что реквизиты счета указаны в посте «ИСТОРИЯ НЕВЕРОЯТНОЙ ЖЕСТОКОСТИ» в группе фонда в соцсети «ВКонтакте», и предостерегает жертвователей от перечисления денег активизировавшимся злоумышленникам.

Ветеринары предполагают, что процедуры псу придется проходить в течение полугода, также он нуждается во влажном корме.

«Но главное, что собака будет жить!!!» - подытожили в приюте.

Первые сообщения о ЧП с собакой появились 18 октября. Через два дня жители села подняли тему в группе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте». Люди объединились в надежде помочь животному.

Собаку, о которой идет речь, многие узнали. Жители Бессоновки вспомнили, что раньше она была домашней, но хозяева ее выгнали. Безобидный и доверчивый пес часто появлялся около школы: провожал детей, играл с ними. Многие подкармливали собаку.

«Собака безобидная, никому ничего плохого не сделала, добрый, доверчивый пес, эээх, как представлю, как его подозвали, как подбежал он, махая хвостом, вот только не знал он, бедняга, зачем его зовут! О Боже! Я плачу!!!» - написала местная жительница.

Неравнодушные сельчане приняли решение помочь животному и несколько дней потратили на поиск и поимку пострадавшей собаки.

Кроме того, местная жительница приняла решение 22 октября пойти к директору бессоновской школы. Считают необходимым бессоновцы и обращение в полицию: «Нужно по-любому написать заявление и выяснить, кто это сделал, его возьмут на заметку как минимум и поставят на учет, директор 100% постарается замять историю. Продажа петард до 18 лет запрещена, пусть разбираются».