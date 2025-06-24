В Белинском районе пропал Сергей Левакин

24.06.2025 | 13:56

Родственники и волонтеры разыскивают 54-летнего жителя села Свищевка Белинского района Сергея Валентиновича Левакина. О местонахождении мужчины нет информации с 18 июня.

Ориентировку на пропавшего распространило пензенское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 24 июня.

Рост Сергея Левакина - 180 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины темные волосы, голубые глаза, на запястье левой руки есть татуировка.

В день исчезновения сельчанин был одет в черную кофту, красную майку и синие штаны, обувь - черные кроссовки с белыми полосами.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.