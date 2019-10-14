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Общество | Пензенские старшеклассники отказались от обедов и подсели на буфеты

14.10.2019|12:39
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10% старшеклассников области оказались не охвачены горячим питанием. Эту цифру озвучил министр образования региона Александр Воронков на видеоконференции в понедельник, 14 октября.

Речь шла по большей части об учениках 10-11-х классов Пензы и Кузнецка. Данные готовились по состоянию на начало октября.

«Мы проанализировали, с чем это связано. Конечно, это и возрастные особенности подростков, но в основном это связано с тем, что им необходимо предоставлять выбор (салатную продукцию, первые блюда), чтобы уже взрослый (как им кажется) человек получал сбалансированное горячее питание. Буфетной продукцией питаются», - пояснил министр.

«То есть в Пензе и Кузнецке дети в столовую пытаются не заходить. Это нехорошо. Нужны ли там буфеты тогда? Я-то думаю, что они нужны, но когда ученики начинают отказываться от горячего питания и переходят к этим булочкам, я не думаю, что это для их здоровья хорошо», - высказался губернатор Иван Белозерцев.

Он предложил проводить разъяснительную работу с учениками и их родителями, приглашать врача, который рассказывал бы о том, что не надо питаться сухомяткой.

«И давайте посмотрим на эти буфеты. Сделайте-ка мне перечень по двум муниципальным образованиям: чьи это буфеты, кто собственник, что за продукцию они поставляют и какое количество детей подсело на эти буфеты. Мы должны добиваться, чтобы дети питались в столовой. Это очень важно», - подытожил глава региона.

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Гость|14.10.2019 12:51|

опытные старшеклассники понимают, что булочку очень трудно испортить и есть большая вероятность, что она съедобная. Чего не скажешь об остальных блюдах в столовой

Гость|14.10.2019 12:55|

penzainform.ru писал(a):

Сделайте-ка мне перечень по двум муниципальным образованиям: чьи это буфеты, кто собственник, что за продукцию они поставляют и какое количество детей подсело на эти буфеты.
Ну всё, собственники буфетов, допрыгались. Пойдете как распространители, от 8 до 20 лет строгого!

Гость|14.10.2019 12:56|

Так сделайте нормальное меню в буфетах..пусть по себестоимости - поверьте у всех старшеклассниках есть карманные деньги, бегают в шаурму, спары, магниты, едят эти сосиски в тесте, а вы предложите нормальный буфет..хоть бы ради эксперимента. но только не за электронные карты, а еще и за наличку...и посмотрите, что получится

Гость|14.10.2019 12:59|

Пусть проверят,что ест директор и руководство школы. А то они как правило едят с отдельного котла. А дети полноценно едят, когда проверяющие комиссии приезжают.

Гость|14.10.2019 12:59|

И не надо ля-ля про то, денег нет..у всех практически детей есть на пирожок, в каждом классе максимум 1-2 малоимущие, таким помогать надо, остальные кто готов нормально кормить своих детей, дайте возможность за наличку покупать то, что дети сами готовы есть. А ваше дело - разработать такое меню, которое полезное и вкусное, а не пиццы и дешевые сосиски

Гость|14.10.2019 13:05|

Охватите уже Воронкова с Белозерцевым!

Гость|14.10.2019 13:09|

penzainform.ru писал(a):

«То есть в Пензе и Кузнецке дети в столовую пытаются не заходить. Это нехорошо.
Всё зависит от бригады поваров и зав. производством. Если зав. производством добросовестно относится, требует от поваров, чтобы было качественно и вкусно, следит за процессом, честная, то проблемы в посещениях столовой минимальны или нет вообще. Все ходят, и старшеклассники в числе первых. Но вот в чём проблема! Как только в школьной столовой появляется такая бригада, то работает она не более 2-3-х лет, а потом исчезает в неизвестном направлении, и опять приходят те, которым нечего делать в общепите, особенно для детей. За 30 лет работы в школе только 2 бригады поваров с душой готовили для детей, но их сразу меняли на "абы кого". А теперь вопрос: КОМУ это выгодно? КУДА переводят честных добросовестных поваров из детского общепита?

Гость|14.10.2019 13:14|

Гость писал(a):

А ваше дело - разработать такое меню, которое полезное и вкусное, а не пиццы и дешевые сосиски
Правильные слова, да только ваши дети выбирают именно сосиски в тесте и пиццы причём штук по 5 сразу. На остальное меню, даже разнообразное, и не смотрят. Дети едят то, к чему привыкли дома. Это называется культура питания.

Гость|14.10.2019 13:15|

Вот-вот, а потом они жрут в макдональдсах и дохнут от ожирения!

Гость|14.10.2019 13:19|

penzainform.ru писал(a):

чтобы уже взрослый (как им кажется) человек получал сбалансированное горячее питание
Хватит уже советские мифы продвигать. Нет никакого толка от горячего питания, горячая пища наоборот вредна и может вызывать раздражение пищевода, а так быть причиной раковых заболеваний органов пищеварения. Питание должно быть сбалансированным по БЖУ и микроэлементам и не более того.

Гость|14.10.2019 13:19|

Гость писал(a):

Ну всё, собственники буфетов, допрыгались.
наше государство не терпит конкуренции, потому что всегда проигрывает...

Гость|14.10.2019 13:27|

Гость писал(a):

Питание должно быть сбалансированным по БЖУ и микроэлементам и не более того.
Ага, а потом гастрит, панкреатит, а там и до анорексии рукой подать. Кушай сухомятку, дружок, живи до ста лет.

Имя: Гость
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