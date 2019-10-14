14.10.2019 | 12:39

10% старшеклассников области оказались не охвачены горячим питанием. Эту цифру озвучил министр образования региона Александр Воронков на видеоконференции в понедельник, 14 октября.

Речь шла по большей части об учениках 10-11-х классов Пензы и Кузнецка. Данные готовились по состоянию на начало октября.

«Мы проанализировали, с чем это связано. Конечно, это и возрастные особенности подростков, но в основном это связано с тем, что им необходимо предоставлять выбор (салатную продукцию, первые блюда), чтобы уже взрослый (как им кажется) человек получал сбалансированное горячее питание. Буфетной продукцией питаются», - пояснил министр.

«То есть в Пензе и Кузнецке дети в столовую пытаются не заходить. Это нехорошо. Нужны ли там буфеты тогда? Я-то думаю, что они нужны, но когда ученики начинают отказываться от горячего питания и переходят к этим булочкам, я не думаю, что это для их здоровья хорошо», - высказался губернатор Иван Белозерцев.

Он предложил проводить разъяснительную работу с учениками и их родителями, приглашать врача, который рассказывал бы о том, что не надо питаться сухомяткой.

«И давайте посмотрим на эти буфеты. Сделайте-ка мне перечень по двум муниципальным образованиям: чьи это буфеты, кто собственник, что за продукцию они поставляют и какое количество детей подсело на эти буфеты. Мы должны добиваться, чтобы дети питались в столовой. Это очень важно», - подытожил глава региона.