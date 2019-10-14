14.10.2019 | 10:18

В понедельник, 14 октября, на видеоконференции в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев подвел итоги областного субботника, который состоялся 12-го числа.

Он отметил, что акции по уборке прошли во всех муниципальных образованиях, и поблагодарил всех, кто принимал в них участие.

«Но месячник по благоустройству не окончился, предстоит еще очень много работы. Пока позволяют погодные условия, эту работу надо продолжить», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По его мнению, в лесах, особенно вдоль дороги, по-прежнему очень много мусора, гнилых деревьев, которые надо убирать.

«Там, где жители собрали мусор, необходимо в течение недели убрать мешки. Особенно это касается дворовых территорий городских округов», - поручил глава региона.

«Чем больше поработаем, тем проще будет весной», - заключил Иван Белозерцев.