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Общество | Губернатор потребовал как можно быстрее убрать мешки с мусором с улиц

14.10.2019|10:18
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В понедельник, 14 октября, на видеоконференции в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев подвел итоги областного субботника, который состоялся 12-го числа.

Он отметил, что акции по уборке прошли во всех муниципальных образованиях, и поблагодарил всех, кто принимал в них участие.

«Но месячник по благоустройству не окончился, предстоит еще очень много работы. Пока позволяют погодные условия, эту работу надо продолжить», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По его мнению, в лесах, особенно вдоль дороги, по-прежнему очень много мусора, гнилых деревьев, которые надо убирать.

«Там, где жители собрали мусор, необходимо в течение недели убрать мешки. Особенно это касается дворовых территорий городских округов», - поручил глава региона.

«Чем больше поработаем, тем проще будет весной», - заключил Иван Белозерцев.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|14.10.2019 10:27|

С прошлых субботников местами стоят.

Гость|14.10.2019 10:46|

Кто- нибудь хоть палец палец ударил в этот "Субботник" на улице Лобачевского и её проездах. Не жители не власти.

Гость|14.10.2019 10:51|

Растительный мусор с дизель арены благополучно сгрузили в соседнюю лесопосадку. Вывозить никто не собирался

Гость|14.10.2019 11:02|

Гость писал(a):

Кто- нибудь хоть палец палец ударил в этот "Субботник" на улице Лобачевского и её проездах. Не жители не власти.
А ты? Ты ударила?

Гость|14.10.2019 11:03|

penzainform.ru писал(a):

«Чем больше поработаем, тем проще будет весной», - заключил Иван Белозерцев.
ванятка, работай, обордюрил всю пензюкию за счёт бюджета.

Гость|14.10.2019 11:08|

Там что больше требовать некому, полна горница мэров, пэров, депутатов. Видно всем по барабану, мусор.

Гость|14.10.2019 11:11|

Стратегирует

Последние па

Тузов молодец

Своими статьями

Дурня до небес возвёл

ИА вообще теперь

С ума сошёл от собственной

Очаровательности

Гость|14.10.2019 11:25|

А когда почетный с креслом расстается?

Имя: Гость
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