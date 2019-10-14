Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 окт 2019|19:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  71.61  |  $  64.97

Общество | Губернатор обязал местные власти искать средства на оплату школьного питания

14.10.2019|16:06
Печать

Власти муниципальных образований должны находить больше денег в бюджете для снижения родительской платы за питание в школьных столовых - об этом шла речь на совещании в правительстве Пензенской области.

Сейчас города и районы сами определяют, каким категориям они будут предоставлять льготы.

«Это дети наши! Начальники, копейки там сберечь пытаетесь для чего-то, позор некоторым главам вместе с начальниками финансовых органов - на детях экономите!» - раскритиковал работу на местах губернатор области Иван Белозерцев.

В Пензе ситуацию считают благополучной. Например, ребята из многодетных семей получают на выбор бесплатный завтрак или обед, малообеспеченные, сироты платят половину цены. Заботятся и о школьниках, стоящих на учете в туберкулезном диспансере.

По федеральному закону дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, питаются за бюджетные средства. На эти цели из городской казны уходит больше 65,5 млн рублей в год. Но не везде льготы одинаковы.

«В 17 муниципалитетах объем денежных средств вырос в связи с увеличением численности получателей, в 12 не изменился. В Шемышейском районе отмечено сокращение финансирования», - отчитался министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Озаботились в правительстве и другими цифрами. 10% старшеклассников в школах не посещают столовую, хотя на аппетит не жалуются. Они выбирают фастфуд.

«Нужны ли буфеты тогда? Я-то думаю, что нужны, но когда ученики 10-11-го класса начинают отказываться от горячего питания и переходят на булочки, я не уверен, что для их здоровья это хорошо», - отметил губернатор.

Министр образования считает, что выход есть: подросткам нужно предложить питание на выбор. Над этим вопросом чиновники сейчас работают.

0
0
0
0
 
Гость|14.10.2019 18:41|

Так они и находят,но находят в карманах родителей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!