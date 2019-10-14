14.10.2019 | 16:06

Власти муниципальных образований должны находить больше денег в бюджете для снижения родительской платы за питание в школьных столовых - об этом шла речь на совещании в правительстве Пензенской области.

Сейчас города и районы сами определяют, каким категориям они будут предоставлять льготы.

«Это дети наши! Начальники, копейки там сберечь пытаетесь для чего-то, позор некоторым главам вместе с начальниками финансовых органов - на детях экономите!» - раскритиковал работу на местах губернатор области Иван Белозерцев.

В Пензе ситуацию считают благополучной. Например, ребята из многодетных семей получают на выбор бесплатный завтрак или обед, малообеспеченные, сироты платят половину цены. Заботятся и о школьниках, стоящих на учете в туберкулезном диспансере.

По федеральному закону дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, питаются за бюджетные средства. На эти цели из городской казны уходит больше 65,5 млн рублей в год. Но не везде льготы одинаковы.

«В 17 муниципалитетах объем денежных средств вырос в связи с увеличением численности получателей, в 12 не изменился. В Шемышейском районе отмечено сокращение финансирования», - отчитался министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Озаботились в правительстве и другими цифрами. 10% старшеклассников в школах не посещают столовую, хотя на аппетит не жалуются. Они выбирают фастфуд.

«Нужны ли буфеты тогда? Я-то думаю, что нужны, но когда ученики 10-11-го класса начинают отказываться от горячего питания и переходят на булочки, я не уверен, что для их здоровья это хорошо», - отметил губернатор.

Министр образования считает, что выход есть: подросткам нужно предложить питание на выбор. Над этим вопросом чиновники сейчас работают.