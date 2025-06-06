Нужно ли мыть сосиски перед приготовлением?

06.06.2025 | 15:56

Вопрос от интернет-пользователя

Кто-то из знакомых моет сосиски перед приготовлением, а другие - нет. Кто из них прав?

Ответ специалиста

Мыть сосиски перед приготовлением не обязательно. Они, как правило, уже прошли необходимую обработку, и их можно сразу варить, жарить и так далее.

Решение зависит от личных убеждений, а еще от того, где именно куплены изделия. Лучше приобретать продукты в магазинах, в заводской упаковке.

Всегда обращайте внимание на сроки годности и правила хранения. Если у сосисок неприятный запах, лучше не рисковать.