Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 авг 2019|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  73.35  |  $  65.68

Общество | В Пензенской области 218 учеников отказались от теста на наркозависимость

12.08.2019|11:33
Печать

218 юных жителей Пензенской области отказались проходить социально-психологическое тестирование несовершеннолетних на лояльность к наркотикам. Это меньше, чем в прошлом году, когда отказников было порядка 700 человек. Чаще всего от исследований уклоняется молодежь в Заречном и в Ленинском районе Пензы.

Об этом шла речь на заседании антинаркотической комиссии, состоявшемся в правительстве региона в понедельник, 12 августа.

Всего в тестировании, которое проводило региональное министерство образования, приняли участие более 57 тысяч учеников.

Как доложил министр образования Александр Воронков, Пензенская область готовится к участию во всероссийском тестировании детей и подростков, направленном на выявление возможного развития зависимости от наркотиков. Акция стартует в октябре. В ней будут участвовать психологи, социальные педагоги, волонтеры.

«Привлекайте к работе институты гражданского общества. Я считаю, что сегодня недостаточно используется потенциал общественных объединений, волонтерского движения и религиозных организаций. У нас есть мощный ресурс, который нужно использовать», - распорядился губернатор Иван Белозерцев.

«Собирайте учеников и родителей, объясняйте снова и снова. Речь не идет о том, чтобы уличить детей в употреблении наркотиков и как-то жизнь им испортить. Главное – выявить группу риска и работать над тем, чтобы предложить ребятам альтернативу», - добавил он.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|12.08.2019 11:56|

Потому что все курануть любители и все сажают для себя!

Гость|12.08.2019 12:03|

Что, родители, это САМ велел вс собирать и собирать Вы же рады ЕГО решениям

Гость|12.08.2019 12:05|

Во дурачок комментирует

Гость|12.08.2019 12:12|

Гость писал(a):

Гость|12.08.2019 12:05|

Во дурачок комментирует

Да, вы он и есть

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!