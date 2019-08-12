12.08.2019 | 11:33

218 юных жителей Пензенской области отказались проходить социально-психологическое тестирование несовершеннолетних на лояльность к наркотикам. Это меньше, чем в прошлом году, когда отказников было порядка 700 человек. Чаще всего от исследований уклоняется молодежь в Заречном и в Ленинском районе Пензы.

Об этом шла речь на заседании антинаркотической комиссии, состоявшемся в правительстве региона в понедельник, 12 августа.

Всего в тестировании, которое проводило региональное министерство образования, приняли участие более 57 тысяч учеников.

Как доложил министр образования Александр Воронков, Пензенская область готовится к участию во всероссийском тестировании детей и подростков, направленном на выявление возможного развития зависимости от наркотиков. Акция стартует в октябре. В ней будут участвовать психологи, социальные педагоги, волонтеры.

«Привлекайте к работе институты гражданского общества. Я считаю, что сегодня недостаточно используется потенциал общественных объединений, волонтерского движения и религиозных организаций. У нас есть мощный ресурс, который нужно использовать», - распорядился губернатор Иван Белозерцев.

«Собирайте учеников и родителей, объясняйте снова и снова. Речь не идет о том, чтобы уличить детей в употреблении наркотиков и как-то жизнь им испортить. Главное – выявить группу риска и работать над тем, чтобы предложить ребятам альтернативу», - добавил он.