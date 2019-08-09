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Общество | На въезде в Пензу запретят левый поворот на поселок Монтажный

09.08.2019|13:23
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С понедельника, 12 августа, на въезде в Пензу по направлению из Кузнецка изменится схема дорожного движения по федеральной трассе М5 «Урал».

На 646-м километре у поселка Монтажного запретят левый поворот на улицу Ушакова. Чтобы попасть туда, водителям придется развернуться, воспользовавшись транспортной развязкой у поста ГАИ на 645-м километре.

«Данная мера вводится с целью повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасном участке и ликвидации места концентрации ДТП», - сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Год назад предложение исключить левый поворот на Монтажный внес начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов. По его словам, данное пересечение является очагом аварийности: за 12 месяцев там произошло 8 ДТП, 18 человек пострадали.

Глава Заречного Олег Климанов тогда же выступил против ликвидации левого поворота, подчеркнув, что для жителей закрытого города перекресток трассы и улицы Ушакова крайне важен: летом им пользуется до 300 автомобилей в час.

Источник — фото Юнеса Пончеева, vk.com/penza_live; срезка с видео Mini Jeck, www.youtube.com
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Гость|09.08.2019 13:47|

И правильно, чего туда ездить. Нужно вообще запретить Монтажный.

Гость|09.08.2019 13:50|

Правильное решение!

Гость|09.08.2019 13:51|

Давно пора было закрыть этот поворот. Теперь ездить без пробок можно. И надобность в светофоре отпадает.

Гость|09.08.2019 13:52|

Где-то месяц полтора там дтп будут с любителями налево повернуть потом привыкнут

Гость|09.08.2019 13:52|

Гость писал(a):

Давно пора было закрыть этот поворот. Теперь ездить без пробок можно. И надобность в светофоре отпадает.
А еще что у тебя отпадет?

Гость|09.08.2019 14:03|
+1

09.08.2019 13:52|

Гость писал(a):

Давно пора было закрыть этот поворот. Теперь ездить без пробок можно. И надобность в светофоре отпадает.

А еще что у тебя отпадет?

Отпадёт желание выйти и с вертухи тебе сосальню разбить когда ты там поварачиваешь и создаёшь пробку , потому что ты теперь будешь до развязки ездить.

Гость|09.08.2019 14:09|

запрет там может быть только один - бетонные блоки.

Наглецам пофиг на разметку и на знаки.

Хотя возможно, если камеры повесить, наглецов чуть меньше станет

Гость|09.08.2019 14:11|

- эх, давненько мы ничего не запрещали...

- а давайте поворот запретим?

- давайте.

Гость|09.08.2019 14:14|

ЗАПРЕТ - ТРАДИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ В БУРТАСИИ.

Гость|09.08.2019 14:20|

предлагаю следующий шаг - сделать выезд из Заречного на пензенскую дорогу - ПЛАТНЫМ !!!

Гость|09.08.2019 14:21|

Гость писал(a):

предлагаю следующий шаг - сделать выезд из Заречного на пензенскую дорогу - ПЛАТНЫМ !!!
Проще совсем запретить. Пусть там у себя шакалят.

Гость|09.08.2019 14:22|

Гость писал(a):

предлагаю следующий шаг - сделать выезд из Заречного на пензенскую дорогу - ПЛАТНЫМ !!!
ага. и выезд только по нечетным дням.

Гость|09.08.2019 14:23|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
предлагаю следующий шаг - сделать выезд из Заречного на пензенскую дорогу - ПЛАТНЫМ !!!
ага. и выезд только по нечетным дням.
и на пасху.

Гость|09.08.2019 14:26|

Ага пробок не будет, если не переделают разметку то еще хуже будет. Посмотрите разметку со стороны Чемодановки 2 полосы получится, а дальше после перекрестка полоса то одна. Вот вам и горлышко, причем тем кому надо было на лево тоже будут теперь прямо ехать.

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