09.08.2019 | 13:23

С понедельника, 12 августа, на въезде в Пензу по направлению из Кузнецка изменится схема дорожного движения по федеральной трассе М5 «Урал».

На 646-м километре у поселка Монтажного запретят левый поворот на улицу Ушакова. Чтобы попасть туда, водителям придется развернуться, воспользовавшись транспортной развязкой у поста ГАИ на 645-м километре.

«Данная мера вводится с целью повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасном участке и ликвидации места концентрации ДТП», - сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Год назад предложение исключить левый поворот на Монтажный внес начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов. По его словам, данное пересечение является очагом аварийности: за 12 месяцев там произошло 8 ДТП, 18 человек пострадали.

Глава Заречного Олег Климанов тогда же выступил против ликвидации левого поворота, подчеркнув, что для жителей закрытого города перекресток трассы и улицы Ушакова крайне важен: летом им пользуется до 300 автомобилей в час.