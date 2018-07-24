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Общество | Начальник пензенского УГИБДД назвал места концентрации ДТП на трассе М5

24.07.2018|17:24
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В настоящее время на участке федеральной трассы М5 «Урал», проходящем по территории Пензенской области, имеется четыре места концентрации ДТП. Как сообщил начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов на совещании в правительстве во вторник, 24 июля, это 646, 650, 714 и 771-й километры трассы.

«Кроме того, анализ ситуации показывает, что на участке дороги М5 «Урал» с 617-го по 627-й километры, на котором в прошлые годы регулярно образовывались очаги аварийности, назрела необходимость в установке на разделительной полосе барьерного ограждения, разделяющего потоки транспортных средств встречных направлений, что позволит исключить ДТП с тяжкими последствиями», - сообщил Александр Курчатов.

Также он перечислил наиболее потенциально аварийные участки трассы М5 «Урал» в текущем году. Они располагаются в Нижнеломовском районе - с 547-го по 548-й километры; Мокшанском - 594-й и 607-й километры; Бессоновском - 649, 653 и 659-й километры; Городищенском - с 705-го по 709-й, с 711-го по 714-й; городе Кузнецке - с 755-го по 757-й, Кузнецком районе - с 767-го по 768-й.

Александр Курчатов подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает ситуация с аварийностью и организацией дорожного движения на одном из наиболее загруженных участков ФАД «Урал» - с 646-го по 649-й километр, в административных границах Пензы.

Здесь на протяжении ряда лет имеется несколько устойчивых мест концентрации ДТП, так как интенсивность движения значительно превышает пропускную способность дороги.

В этой связи Александр Курчатов предложил рассмотреть вопрос об изменении схемы организации движения на пересечении трассы и улицы Ушакова: исключить левый поворот со стороны Москвы и за счет высвободившейся ширины проезжей части на данном пересечении организовать дополнительную транзитную полосу движения.

Также предлагается исключить левый поворот в направлении улицы Ушакова при движении со стороны Самары. Данное пересечение является очагом аварийности: за последние 12 месяцев там произошло 8 ДТП, 18 человек пострадали.

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Гость|24.07.2018 18:01|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщил начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов на совещании в правительстве во вторник, 24 июля, это 646, 650
Почему там не сделать многоуровневые развязки, а не вторую на Бессоновку, совершенно ненужную.

Гость|24.07.2018 18:07|

penzainform.ru писал(a):

Также предлагается исключить левый поворот в направлении улицы Ушакова при движении со стороны Самары.
Совсем дурак что ли?

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