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Общество | Олег Климанов не одобрил идею запрета поворота с М5 в сторону Заречного

26.07.2018|09:07
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Глава Заречного Олег Климанов выступил против ликвидации левого поворота с автодороги М5 «Урал» в сторону закрытого города и поселка Монтажного. Ранее с такую идею озвучил начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов.

По мнению Александра Курчатова, эта мера должна снизить аварийность на данном участке трассы, поскольку в настоящее время интенсивность движения там значительно превышает пропускную способность дороги.

Олег Климанов обратил внимание на то, что для зареченцев перекресток трассы и улицы Ушакова крайне важен: летом им пользуется до 300 автомобилей в час.

«Закрытие поворота с ФАД приведет к увеличению времени, затрачиваемому местными жителями на проезд по объездному пути, а также к соответствующему росту расхода топлива, что не может не вызвать негативного отношения со стороны горожан», - сообщили в пресс-службе администрации Заречного.

Представители регионального правительства, УГИБДД, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» и администрации закрытого города планируют провести выездное совещание и поискать другие пути решения вопроса по обеспечению дорожной безопасности на данном участке.

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Гость|26.07.2018 09:38|

Да ладно, можно развернуться через новый виадук. Зато пропала бы вечная пробка с кладбища.

Гость|26.07.2018 09:38|

разметку надо нормальную, а не долбанные художества которые там сейчас.

светофор с нормальными фазами, а на 15 секунд на зеленый для трассы...

ну то что на развязку денег нет - молчу...

А сделают как всегда - поставят за 3 км знак 40, сузят трассу разметкой, и кучу гайцев деньги драть...

Гость|26.07.2018 09:39|

Закрывайте левый поворот, ездить не возможно и аварийно. В Москве вообще практически нет левых поворотов. По трассе три километра для разворота это не крюк, а сбережения жизнь и авто и здоровье.

Гость|26.07.2018 09:44|

По трассе расход бензина увеличится:)))))) он увеличивается когда там пробки от дтп и от работы светофора, когда тошнишь там. Бред говорит Климанов. А если левого не будет поворота тогда и светофор можно убрать. Вооо бще без пробок ездить.

Гость|26.07.2018 09:45|

закрыть поворот однозначно. задолбали уже эти ублюдки из заречного. у себя за стеной командуйте.

Гость|26.07.2018 09:46|

в одном городе на время убрали все знаки,светофоры и дтп снизилось аж на 80%.

Гость|26.07.2018 09:46|

Гость писал(a):

Вооо бще
Вооо бще-это что или как?

Гость|26.07.2018 09:50|

Всё должно рассматриваться с точки зрения удобства Зареченцев. Эти люди куют защитный щит страны, они главные сейчас в такой неспокойной международной обстановке. Должны сделать тоннель или мост поверху, чтобы делать левый поворот без препятствий для их удобства.

Гость|26.07.2018 09:53|

Гость писал(a):

А если левого не будет поворота тогда и светофор можно убрать. Вообще без пробок ездить.
Светофор убирать нельзя,поскольку в этом месте народ переходит трассу с целью посещения кладбища.Прямого маршрута от Пензы-1 до кладбища нет

Гость|26.07.2018 09:59|

Гость писал(a):

Всё должно рассматриваться с точки зрения удобства Зареченцев. Эти люди куют защитный щит страны, они главные сейчас в такой неспокойной международной обстановке. Должны сделать тоннель или мост поверху, чтобы делать левый поворот без препятствий для их удобства.
Согласен!

Даёшь отдельный туннель на кладбище для "кувателей"!

А может открыть город, Есть ли нужда в городе "за забором"? В чём необходимость особого статуса, окромя "тепличных" условий для тамошних жителей за счёт остального населения.

Гость|26.07.2018 10:05|

Народ вы что афигела? В наш город 3 дороги: от лиры через ахунский переезд(основной поток), через ахуны (мини проходная) и через монтажу. Все, больше дорог нет! А нас тут почти 70 000 человек, очень многие ездиют каждый день на учебу и работу за город. Вы нам все не перекрывание. Конечно можно и левого поворота лишиться и до развилки пиликать, но тогда проще через ахунский переезд и на крупные проходные чем до монтаже обратно ехать. И что получиться? На том съезде будет затор, и на проходных очереди длиннее. А если по трассе несутся и остановиться не могут даже на перекрестке-это не мы виноваты!

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