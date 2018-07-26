26.07.2018 | 09:07

Глава Заречного Олег Климанов выступил против ликвидации левого поворота с автодороги М5 «Урал» в сторону закрытого города и поселка Монтажного. Ранее с такую идею озвучил начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов.

По мнению Александра Курчатова, эта мера должна снизить аварийность на данном участке трассы, поскольку в настоящее время интенсивность движения там значительно превышает пропускную способность дороги.

Олег Климанов обратил внимание на то, что для зареченцев перекресток трассы и улицы Ушакова крайне важен: летом им пользуется до 300 автомобилей в час.

«Закрытие поворота с ФАД приведет к увеличению времени, затрачиваемому местными жителями на проезд по объездному пути, а также к соответствующему росту расхода топлива, что не может не вызвать негативного отношения со стороны горожан», - сообщили в пресс-службе администрации Заречного.

Представители регионального правительства, УГИБДД, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» и администрации закрытого города планируют провести выездное совещание и поискать другие пути решения вопроса по обеспечению дорожной безопасности на данном участке.