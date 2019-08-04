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Общество | В Пензе обсудили строительство центра ПЭТ/КТ при онкодиспансере

04.08.2019|14:52
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В региональном правительстве обсудили итоги поездки делегации Пензенской области в Балашиху (Московская область), где специалисты изучали опыт работы онкорадиологического центра «ПЭТ-Технолоджи».

В этом центре проводят радиотерапию пациентам со злокачественными новообразованиями, а также высокоточную диагностику опухолей и предопухолевых заболеваний: магнитно-резонансную томографию, позитрон-эмиссионную и компьютерную томографию, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию.

Эти передовые технологии планируется внедрить и в Пензенской области при расширении онкологического диспансера.

«Президентом России поставлена задача реализации программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Помощь людям, нуждающимся в лечении, должна включать использование самых передовых, новейших технологий. Центр ПЭТ/КТ (метод диагностики онкозаболеваний, сочетающий возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной (КТ) томографий. - Прим. ред.) позволит нам проводить всесторонние обследования, осуществлять раннюю диагностику, предотвращать развитие опасного заболевания у жителей нашего региона», - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

На совещании обсудили строительство центра ПЭТ/КТ: технические детали, статьи финансирования и сроки.

«Во время ПЭТ проводится сканирование тела полностью или его конкретных частей с помощью радиоактивного вещества. Оно делает видимым на экране обменные процессы, которые происходят в организме. КТ – это диагностика, выявляющая очаги разных патологий вследствие структурных изменений тканей либо органов. При этом удается точно определить их локализацию. Совмещение двух методик позволяет увидеть максимально точную клиническую картину даже на начальной стадии», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Источник — фото pnzreg.ru
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