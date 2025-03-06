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Общество

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поставил Пензенскую область в пример

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В четверг, 6 марта, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в режиме видео-конференц-связи доложил заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину, как в регионе реализуется новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«В рамках нацпроекта у нас 5 федеральных проектов, на которые предусмотрено более 6 миллиардов рублей, из них 3,8 миллиарда - федеральные средства», - сообщил Олег Мельниченко.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поставил Пензенскую область в пример

В этом году предстоит построить 2 школы - на 550 и 1 100 мест (обе в Пензе), модернизировать 52 объекта коммунальной инфраструктуры (в том числе капитально отремонтировать водопровод в селе Наумкино Шемышейского района и районном поселке Мокшан), благоустроить 50 общественных территорий, отремонтировать 58 километров дорог регионального и межмуниципального значения, 432 погонных метра мостов, завершить реконструкцию моста через Шукшу в Лунинском районе и продолжить работы на путепроводе в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе, перечислили основные цифры из доклада губернатора в региональном правительстве.

Вице-премьер отметил, что Пензенская область из года в год стабильно находится в «зеленой зоне» рейтинга российских регионов по реализации проектов, связанных с развитием инфраструктуры.

«Регион не имеет крупных налогоплательщиков и особых преференций, а за прошлый год ввод жилья - 0,85 кв. м на человека. Причем 5 лет стабильно идет рост по всем показателям: и по многоквартирному жилью, и по малоэтажному», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

«Делитесь опытом с коллегами, Олег Владимирович, как вам удается достигать таких стабильных результатов», - добавил он, обращаясь к пензенскому губернатору.

Олег Мельниченко после заседания на своих страницах в соцсетях заверил, что в регионе продолжат упорно работать, чтобы в срок выполнить все взятые обязательства.

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Источник — фото 2 - областного правительства
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