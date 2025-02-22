Пензенские онкологи ждут фотографии родинок с линейкой

22.02.2025 | 12:24

В Пензе в рамках борьбы с онкозаболеваниями продолжается реализация проекта «Здоровая кожа». Его цель - выявить рак кожи, в том числе меланому, на ранних стадиях.

Врач-онколог Виктория Гаврилова напомнила, что заболевания, выявленные на ранних стадиях, излечимы в 90% случаев. По ее словам, крайне важно при появлении новых родинок, образований или длительно не заживающих ран обратиться к врачу. Регулярный контроль состояния кожи особенно важен в условиях повышенного солнечного излучения.

Областной онкологический клинический диспансер приглашает пензенцев пройти диагностику.

Для этого необходимо заполнить форму по ссылке. Затем сделать фото хорошего качества с линейкой около образования и направить его на почту onko.dispanser58@mail.ru, указав свои фамилию, имя и отчество.

«После этого специалисты в обратном сообщении дадут рекомендации и поставят диагноз. При подозрении на опухолевый процесс пациентов пригласят на очный прием к онкологу», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Также продолжается акция «Онкодесант»: по пятницам (28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта) с 12:00 до 15:00 на 2-м этаже здания пензенского автовокзала на Луначарского, 1а, желающие могут пройти комплексное обследование - сделать дерматоскопию и получить консультацию онколога.