Общество

ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России

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ВТБ объявляет о запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. ВТБ Медицина предложит полный спектр услуг, включая выбор клиники, расчет стоимости, запись на прием, перевод документов, страхование и сопровождение пациента в клинике. По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 млн человек ежегодно.

Первые клиники-партнеры - и частные сети, и государственные учреждения (на платной основе) - подключатся к пилотному проекту уже в июне. Подать заявку на подбор медицинского учреждения в тестовом режиме можно будет через сайт ВТБ Медицина и официальный информационный ресурс Russiamedtravel.ru, созданный при поддержке Минздрава России.

«Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм - важная отрасль экономики, и мы готовы ее активно поддержать, для чего и создали новую компанию - ВТБ Медицина. Мы работаем во всех регионах страны, обладаем крупнейшей сетью партнеров в области социальной защиты, а также берем на себя проведение международных расчетов, что в наше время - одно из основных препятствий для иностранных клиентов. Уверен, что наш новый проект станет драйвером медицинского туризма в России», - заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Мы провели количественные и качественные исследования в странах СНГ, которые показывают большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь, при этом спрос у респондентов превышает возможности местной медицины по скорости или уровню услуг. При этом 90% респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине. Поэтому мы предлагаем гражданам из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана и других государств полное сопровождение с момента размещения пациентом заявки до получения результата лечения», - сообщил генеральный директор ВТБ Медицина Сергей Нечаев.

Ежегодно более 1 млн граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. При этом, по оценкам аналитической компании IQVIA, строго медицинских туристов, которые приезжают в страну только для получения медицинских услуг, – порядка 130 тысяч человек, а средний чек (без учета трудовых мигрантов) составляет около $630. По оценкам ВТБ Медицина, к 2030 году рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении по ключевым направлениям, таким как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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