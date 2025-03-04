Губернатор поручил контролировать графики работ по нацпроектам

04.03.2025 | 09:49

В этом году в Пензенской области идет работа в рамках 11 национальных проектов, направленных на достижение утвержденных Президентом РФ целей. Сейчас она на этапе заключения контрактов с подрядчиками. Губернатор Олег Мельниченко контролирует процесс лично.

«Нужно внимательно следить, как контракты исполняются. При малейшей угрозе надо разрывать контракт, чтобы не дать действовать мошенникам и не затягивать процесс», - отметил он.

По словам главы региона, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Пензенской области отремонтируют 58 километров дорог регионального и межмуниципального значения, приведут в порядок 432 погонных метра мостовых сооружений.

«Уже завершена контрактация средств в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», на который предусмотрено 4 млрд 198 млн рублей (в том числе 2 млрд 441 млн - из федерального бюджета)», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 2025 году продолжат реконструкцию путепровода в районе улицы Ерик в Пензе и завершат обновление моста через реку Шукшу в Лунинском районе.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 50 общественных территорий в 32 муниципалитетах. По каждому объекту готова проектно-сметная документация, на большую ее часть уже получено положительное заключение. По 17 объектам заключены контракты.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» установят 11 модульных ФАПов (контракты заключены), выполнят капитальный ремонт 9 объектов здравоохранения, закупят автомобили и оборудование.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» модернизируют 15 объектов образования и начнут строить школу на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково.

Для развития спортивной инфраструктуры создадут 6 новых площадок ГТО.

«Нужно вовремя заключать контакты, чтобы начать строительство, как только позволит погода», - поставил губернатор задачу руководителям министерств, ведомств и главам муниципалитетов.