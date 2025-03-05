Олег Мельниченко рассказал о капитальном ремонте школ в регионе

05.03.2025 | 13:20

В 2025 году начнут и закончат к 1 сентября капитальный ремонт 10 школ в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства.

Работы уже стартовали в шести учебных заведениях: в Нижнем Ломове, Сурске, Пачелме, Наровчате, Большом Труеве и Плессе.

«Позже планируется начать ремонт в школах райцентра Колышлей, селах Студенки, Норовка и лицее села Малая Сердоба», - перечислили в областном правительстве.

Еще в пяти учебных заведениях капитальный ремонт предполагалось проводить в течение двух лет, но в четырех процесс завершили досрочно: в Шемышейке, селах Никульевка, Знаменском и Высоком Башмаковского района. «Задача была запустить образовательный процесс как можно быстрее и максимально снизить неудобства, чтобы дети ходили на занятия по месту проживания», - пояснил глава региона.

Пятый объект - школу № 57 имени В. Х. Хохрякова в Пензе - закончат в весенне-летний период.

Обновление школ в регионе проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общий объем финансирования составляет более 573 млн рублей.

Олег Мельниченко призвал глав муниципальных образований быть внимательнее при разработке проектно-сметной документации на ремонт. «Не забывайте учитывать все до мелочей. Я же, со своей стороны, отвечаю за финансирование того проекта, который вы мне даете. Если вы что-то забываете указать в проекте, то за привлеченные федеральные деньги уже этого не сделаете», - предупредил губернатор.

После ремонта в каждую школу поставят необходимое оборудование. Глава региона подчеркнул, что закупить его надо до начала учебного процесса.