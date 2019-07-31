31.07.2019 | 17:07

В среду, 31 июля, губернатор Иван Белозерцев рассказал одному из своих подписчиков в Instagram о том, какие проекты его особенно удивили на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», который проходил в Самаре.

«Многое поразило. Например, одна из участниц - слепая девушка - переводит обычные ноты в ноты шрифтом Брайля, чтобы как можно больше ребят с такой инвалидностью могли заниматься музыкой.

Очень интересный проект был по переработке мусора. Еще один - о сохранении памяти о селах, которые исчезли с карты: девушка собирает истории старожилов, а потом воплощает их в постановках и роликах.

Наш пензенский проект об археологии очень понравился. Вообще молодцы ребята», - написал глава региона.

В форуме принимали участие 2 000 человек из регионов ПФО и других округов России. Пензенскую область представляли 86 ребят из числа обучающейся и рабочей молодежи.