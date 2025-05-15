Марат Хуснуллин и Олег Мельниченко провели встречу на форуме в Казани

15.05.2025 | 18:20

Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко работает на Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» в Казани.

Экспозицию региона осмотрел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. На стенде представлены местные производители продуктов, мебели, строительных смесей.

На двусторонней встрече Олег Мельниченко доложил Марату Хуснуллину об основных результатах социально-экономического развития Пензенской области. Валовый региональный продукт в минувшем году составил около 732 миллиардов рублей, и значительный рост идет за счет промышленного сектора.

Зампред Правительства РФ отметил, что проведенная работа дает хороший импульс для выполнения общей цели - повышения качества жизни людей.

Губернатор поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку. «В 2024 году вы неоднократно ставили Пензенскую область в пример по реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье». Ваша поддержка давала стимул работать эффективнее», - отметил Олег Мельниченко.

«Будем работать дальше», - подчеркнул пензенский губернатор.