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Политика

Губернатор встретился с председателем Гродненского облисполкома

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В четверг, 26 июня, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко работал в Нижнем Новгороде, где проходит XII Форум регионов России и Белоруссии. Он провел там встречу с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым.

Стороны обсудили направления сотрудничества. «Уверен, что имеются перспективы совместной работы на многие десятилетия», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, уже налажено взаимодействие между рядом пензенских и гродненских предприятий в областях производства бумаги, инженерных систем охраны и машиностроения.

«Взаимовыгодные интересы также лежат в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, мебельного производства, приборостроения», - перечислил глава региона.

Губернатор встретился с председателем Гродненского облисполкома

Юрий Караев отметил, что Гродненская область рада дружить с российскими регионами, особенно с Пензенским. «Вы от нас не так недалеко, это очень хорошо с экономической точки зрения. Наша цель - увидеть и узнать друг друга, решать вопросы совместной работы и взаимопомощи. Наша цель - увеличение объемов торговли, туристического потока, культурного обмена», - заявил он.

Олег Мельниченко пригласил Юрия Караева посетить Пензу: на сентябрь намечено 4-е заседание рабочей группы по сотрудничеству области и Белоруссии.

«Есть соглашение о сотрудничестве с Гродненской областью, предложил подписать «дорожную карту» - план конкретных рабочих мероприятий», - сообщил губернатор на своих страницах в соцсетях.

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Источник — фото областного правительства
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