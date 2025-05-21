Банк «Кузнецкий» выступил партнером крупного бизнес-форума

21.05.2025 | 15:53

Банк «Кузнецкий» принял участие в масштабном межрегиональном форуме «Мой бизнес: Перезагрузка 2025», который организовал Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

Количество гостей встречи превысило 800 человек. Они обсудили ряд вопросов, актуальных для бизнес-сообщества. В их числе - ключевые стратегии маркетинга, новейшие технологии искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов, развитие бренда через отношения с клиентами.

Успешные компании поделились ценным практическим опытом, современными методами подбора и удержания персонала. Эксперты институтов развития предпринимательства рассказали о мерах государственной поддержки, а бизнес-тренер провела интеллектуальные игры.

«Участие банка «Кузнецкий» в форумах для предпринимателей способствует укреплению доверия, репутации, поиску новых клиентов и позволяет напрямую узнавать потребности бизнеса для разработки востребованных финансовых продуктов и услуг», - отметил директор по корпоративному бизнесу банка Денис Коряжкин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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