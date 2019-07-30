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Общество | В Пензенской области могут появиться социальные секонд-хенды

30.07.2019|16:39
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Во вторник, 30 апреля, губернатор Иван Белозерцев на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» заинтересовался социальным проектом из Ульяновска. Возможно, в будущем его реализуют в Пензенской области.

Суть проекта благотворительного магазина, представленного в рамках ярмарки социальных франшиз, заключается в следующем: организуется секонд-хенд, куда местные жители могут отнести ненужные вещи, и их потом продают нуждающимся. Вырученные деньги направляют в социальные приюты и детские дома.

В Ульяновской области действуют уже два таких социальных секонд-хенда, сообщили в пресс-службе правительства.

«Это очень хороший проект и мог бы быть нам полезным. Я направлю свою делегацию для того, чтобы посмотреть этот и другие проекты, которые в Ульяновской области сегодня успешно реализуются», - заявил Иван Белозерцев.

Сейчас в Пензе в отделениях срочной социальной помощи учреждений соцобслуживания на постоянной основе ведется прием от населения вещей для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В частности, в связи с приближением учебного года неравнодушных жителей Пензы просят принести туда школьную и спортивную форму, детскую обувь, ранцы, канцелярские принадлежности.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|30.07.2019 17:07|

Вот оно - светлое будущее! Прорыв с колен налицо!!!

Гость|30.07.2019 17:17|

Делегацию можно и не отправлять. Дороже обойдется. Скайп в помощь.

Гость|30.07.2019 17:23|

интересное решение... ПРОДАЮТ НУЖДАЮЩИМСЯ... а потом направляют нуждающимся... т.е. одни нуждающиеся помогают другим нуждающимся...

Гость|30.07.2019 17:27|

Я запутался. Это яркая победа или очередной прорыв? Становится грустно от таких новостей...

Гость|30.07.2019 17:46|

Все правильно.Времени на раскачку нет, если уже такие проекты одобряет губернатор.

Гость|30.07.2019 17:49|

Люди бесплатно отдают, чтобы помочь нуждающимся!!!

А они еще навариться надумали!

Вот какие молодцы!!!

Гость|30.07.2019 17:56|

Бизнес по русски...Хотелось бы посмотреть в глаза кто это придумал. Лучше выкину в мусор, кому действительно нужно, тот найдет, бесплатно.

Гость|30.07.2019 18:06|

Для этого есть группы типа "Отдам даром". Даром - нуждающимся

Гость|30.07.2019 18:07|

Не люблю посредников))

Имя: Гость
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