30.07.2019 | 16:39

Во вторник, 30 апреля, губернатор Иван Белозерцев на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» заинтересовался социальным проектом из Ульяновска. Возможно, в будущем его реализуют в Пензенской области.

Суть проекта благотворительного магазина, представленного в рамках ярмарки социальных франшиз, заключается в следующем: организуется секонд-хенд, куда местные жители могут отнести ненужные вещи, и их потом продают нуждающимся. Вырученные деньги направляют в социальные приюты и детские дома.

В Ульяновской области действуют уже два таких социальных секонд-хенда, сообщили в пресс-службе правительства.

«Это очень хороший проект и мог бы быть нам полезным. Я направлю свою делегацию для того, чтобы посмотреть этот и другие проекты, которые в Ульяновской области сегодня успешно реализуются», - заявил Иван Белозерцев.

Сейчас в Пензе в отделениях срочной социальной помощи учреждений соцобслуживания на постоянной основе ведется прием от населения вещей для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В частности, в связи с приближением учебного года неравнодушных жителей Пензы просят принести туда школьную и спортивную форму, детскую обувь, ранцы, канцелярские принадлежности.