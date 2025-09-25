Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|15:22
Розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на фондовом рынке

Розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на российском фондовом рынке - на их долю приходится около 75% спроса в размещениях и обороте бумаг. При этом заметен рост финансовой грамотности и осведомленности частных инвесторов, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Санкт-Петербурге.

«Мы видим, как розничные инвесторы думают рублем: с начала года фиксируется значительный всплеск интереса к биржевым фондам, приток превысил 1 трлн рублей. Инвестиции в акционерные фонды составили порядка 100 млрд рублей. Это отражает изменившееся отношение инвесторов к рынку», - отметил он.

По словам Виталия Сергейчука, важно повышать долю участия институциональных инвесторов в размещениях, поскольку они выступают якорными участниками сделок и предоставляют взвешенный структурный анализ. При этом интерес к российскому рынку продолжают проявлять ближневосточные фонды. «Он осторожный, скорее непубличный, но при изменении внешних условий этот интерес может перерасти в более масштабный», - сказал Виталий Сергейчук. «Иностранные инвесторы будут голосовать рублем за привлекательные истории, представленные на нашем рынке», - добавил он.

Среди наиболее перспективных с точки зрения инвестиций наибольший потенциал сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты IT-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере ПО, перестройки систем безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда.

Виталий Сергейчук отметил, что изменение структуры роста различных отраслей отражает продолжающуюся перестройку российской экономики. После темпов роста экономики свыше 4% в 2023–2024 годах в 2025-м ожидается замедление - 1,2-1,3%. Сегодня в числе драйверов экономического роста - инфраструктурные проекты, строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупных стройках регионов. Дальнейший рост будет обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе.

В этом году ВТБ обновил формат инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Одна из ключевых российских деловых площадок, где встречаются финансисты, власть и инвесторы, теперь охватывает ведущие российские регионы: впервые форум пройдет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Завершится он традиционным 2-дневным мероприятием на московской площадке в декабре.

Источник — фото предоставлено ВТБ
