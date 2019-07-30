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Общество | В Пензе помогут собрать в школу 1 118 детей из малоимущих семей

30.07.2019|10:04
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В Пензе стартовала акция «Собери ребенка в школу», цель которой – помочь малоимущим семьям подготовить детей к новому учебному году.

Согласно составленным реестрам, в 2019 году в такой помощи нуждаются 1 118 детей, из них 448 сядут за парты впервые.

«Наборы первоклассника будут вручены детям на праздничных мероприятиях, которые будут организованы во всех центрах социальной помощи семье и детям, а также во время проведения досуговых мероприятий на дому», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Неравнодушные пензенцы также могут принять участие в акции. Принести школьную и спортивную форму, обувь, ранцы, канцелярские принадлежности можно по адресам районных центров социальной помощи семье и детям: улицы Складская, 19, Революционная, 57, ИТР, 1Б, Куйбышева, 15, 5-й Виноградный проезд, 22, в будние дни с 8:00 до 17:00.

Также сбор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей для нуждающихся детей объявил и пензенский духовно-просветительский центр имени святых царственных страстотерпцев. Вещи можно принести по адресу: улица Чкалова, 26, со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00.

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Гость|30.07.2019 10:36|

В школу люди добрые соберут, там льготников покормят, за ЖКХ субсидию, детское пособие дадут, материнский капитал, потом социальную стипендию. Молодцы! Зачем хребет на работе ломать?! За первым ребенком второй, потом третий... Показали им пример, те идут по той же схеме: в бюджет ничего не отчислили, а получить оттуда первые.

Имя: Гость
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