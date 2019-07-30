30.07.2019 | 10:04

В Пензе стартовала акция «Собери ребенка в школу», цель которой – помочь малоимущим семьям подготовить детей к новому учебному году.

Согласно составленным реестрам, в 2019 году в такой помощи нуждаются 1 118 детей, из них 448 сядут за парты впервые.

«Наборы первоклассника будут вручены детям на праздничных мероприятиях, которые будут организованы во всех центрах социальной помощи семье и детям, а также во время проведения досуговых мероприятий на дому», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Неравнодушные пензенцы также могут принять участие в акции. Принести школьную и спортивную форму, обувь, ранцы, канцелярские принадлежности можно по адресам районных центров социальной помощи семье и детям: улицы Складская, 19, Революционная, 57, ИТР, 1Б, Куйбышева, 15, 5-й Виноградный проезд, 22, в будние дни с 8:00 до 17:00.

Также сбор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей для нуждающихся детей объявил и пензенский духовно-просветительский центр имени святых царственных страстотерпцев. Вещи можно принести по адресу: улица Чкалова, 26, со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00.