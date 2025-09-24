Банковскую систему после 2022 года назвали более сбалансированной

24.09.2025 | 17:07

В чем сила российских банков и какой Халк защищает финансовые организации от хакеров, на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Дискуссионная площадка собрала ведущих экспертов отрасли и инвесторов в северной столице.

Говоря о показателе силы банков, Пьянов отметил: «Тех, кто зарабатывает 20% ROE и выше, можно считать находящимися в высшей лиге».

Эксперт также высказался о кризисах. «Главное правило - деньги клиенту должны выдаваться без задержек. Любая пауза порождает лавину слухов и паники. Мы прошли это в 2022 году и сделали вывод: лучше потерять ликвидность на балансе, чем доверие клиентов... Банковская система после 2022 года стала более сбалансированной», - заявил Дмитрий Пьянов.

На форуме обсуждали денежно-кредитную политику и рубль. «Мы 85-90 рублей за доллар прогнозируем на конец года, то есть непринципиальное изменение относительно текущей ситуации. Изменения в налогообложении, которые сегодня внес Минфин, являются поддерживающими крепкий рубль», - сказал Пьянов.

«С точки зрения краткосрочных последствий [корректировка налогов] вызовет большую осторожность Банка России в дальнейшем снижении ставки», - добавил он.

Еще одна актуальная тема на финансовом рынке - хакерские атаки. «Если вы поговорите с любым российским экспертом в области информационной безопасности, вы услышите, что в вопросах информационной безопасности на Россию с уважением смотрит весь мир, потому что мы чаще сталкиваемся с хакерскими атаками и из-за необходимости импортозамещать программное обеспечение опираемся на собственные силы. Получается, что у них есть армия хакеров, а у нас есть Халк в виде импортозамещенных систем и очень большого внимания, очень больших инвестиций банков в информационную безопасность не только для противодействия проникновению, но и быстроты восстановления систем. Мы все проходим сложные тесты, в том числе привлекаем «белых хакеров». Теперь мы все отражаем», - подчеркнул Пьянов.

Говорили на форуме и об искусственном интеллекте. «Огромный потенциал есть у применения искусственного интеллекта, который будет облегчать настройку банковских продуктов под индивидуальные потребности человека. По сути, речь идет о поколении советников на основе ИИ...» - отметил первый зампред ВТБ.