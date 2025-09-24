Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|17:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Экономика

Банковскую систему после 2022 года назвали более сбалансированной

Печать
Telegram

В чем сила российских банков и какой Халк защищает финансовые организации от хакеров, на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Дискуссионная площадка собрала ведущих экспертов отрасли и инвесторов в северной столице.

Говоря о показателе силы банков, Пьянов отметил: «Тех, кто зарабатывает 20% ROE и выше, можно считать находящимися в высшей лиге».

Эксперт также высказался о кризисах. «Главное правило - деньги клиенту должны выдаваться без задержек. Любая пауза порождает лавину слухов и паники. Мы прошли это в 2022 году и сделали вывод: лучше потерять ликвидность на балансе, чем доверие клиентов... Банковская система после 2022 года стала более сбалансированной», - заявил Дмитрий Пьянов.

На форуме обсуждали денежно-кредитную политику и рубль. «Мы 85-90 рублей за доллар прогнозируем на конец года, то есть непринципиальное изменение относительно текущей ситуации. Изменения в налогообложении, которые сегодня внес Минфин, являются поддерживающими крепкий рубль», - сказал Пьянов.

«С точки зрения краткосрочных последствий [корректировка налогов] вызовет большую осторожность Банка России в дальнейшем снижении ставки», - добавил он.

Еще одна актуальная тема на финансовом рынке - хакерские атаки. «Если вы поговорите с любым российским экспертом в области информационной безопасности, вы услышите, что в вопросах информационной безопасности на Россию с уважением смотрит весь мир, потому что мы чаще сталкиваемся с хакерскими атаками и из-за необходимости импортозамещать программное обеспечение опираемся на собственные силы. Получается, что у них есть армия хакеров, а у нас есть Халк в виде импортозамещенных систем и очень большого внимания, очень больших инвестиций банков в информационную безопасность не только для противодействия проникновению, но и быстроты восстановления систем. Мы все проходим сложные тесты, в том числе привлекаем «белых хакеров». Теперь мы все отражаем», - подчеркнул Пьянов.

Говорили на форуме и об искусственном интеллекте. «Огромный потенциал есть у применения искусственного интеллекта, который будет облегчать настройку банковских продуктов под индивидуальные потребности человека. По сути, речь идет о поколении советников на основе ИИ...» - отметил первый зампред ВТБ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото предоставлено ВТБ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети