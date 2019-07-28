28.07.2019 | 12:10

В Пензе продвигаются работы по благоустройству территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 28 июля, он побывал на объекте, осмотрел все участки расположенного рядом сквера имени Лермонтова и отметил положительную динамику, с которой преображается зеленая зона.

«В сквере Лермонтова идет подготовка основания под тротуары и их мощение плиткой. Еще одно место прогулок становится более ухоженным», - отметил Виктор Кувайцев.

Большие перемены ждут и территорию возле собора со стороны улицы Кирова. Обновленный Оборонительный вал будет связывать памятник Первопоселенцу с улицей Белинского, Лермонтовским сквером и Спасским собором.