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Общество | Сквер имени Лермонтова в Пензе станет более ухоженным

28.07.2019|12:10
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В Пензе продвигаются работы по благоустройству территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 28 июля, он побывал на объекте, осмотрел все участки расположенного рядом сквера имени Лермонтова и отметил положительную динамику, с которой преображается зеленая зона.

«В сквере Лермонтова идет подготовка основания под тротуары и их мощение плиткой. Еще одно место прогулок становится более ухоженным», - отметил Виктор Кувайцев.

Большие перемены ждут и территорию возле собора со стороны улицы Кирова. Обновленный Оборонительный вал будет связывать памятник Первопоселенцу с улицей Белинского, Лермонтовским сквером и Спасским собором.

Источник — фото www.facebook.com/VNKuvaitsev
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