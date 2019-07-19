19.07.2019 | 17:18

Никита Еремин этим летом решил подработать и сразу же в хорошем смысле слова влип в историю. Ему доверили реставрировать мортиру - пушку, которая много лет была частью мемориального комплекса «Оборонительный вал». Молодой человек со всей осторожностью и ответственностью шлифует чугунную историческую ценность, а заодно делится своими впечатлениями.

«Положительные эмоции: помогаю городу, у меня рука хорошая», - отметил рабочий Никита Еремин.

Параллельно с этим другие мастера готовят основание под мортиру. Вскоре рабочие приступят к строительству новой набатной башни. Старая конструкция пришла в негодность - опорные столбы сгнили. Теперь этому деревянному памятнику место на свалке.

Новая пензенская достопримечательность, по словам представителя подрядной организации, будет почти на два метра выше прежней. Что касается бронзового колокола, то его предстоит отчистить специалистам, и не на улице, как это происходит с пушкой.

«В проекте у нас идут нижняя подпорная стенка и верхняя подпорная стенка, то есть на этом объекте у нас к октябрю будут уже готовы средняя, первая лестница и третья», - сообщил ответственный по участку Павел Титков.

Обновленный оборонительный вал войдет в общий комплекс, он будет связывать памятник Первопоселенцу с улицей Белинского, Лермонтовским сквером и Спасским собором.