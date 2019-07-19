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Общество | Набатная башня оборонительного вала будет на два метра выше прежней

19.07.2019|17:18
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Никита Еремин этим летом решил подработать и сразу же в хорошем смысле слова влип в историю. Ему доверили реставрировать мортиру - пушку, которая много лет была частью мемориального комплекса «Оборонительный вал». Молодой человек со всей осторожностью и ответственностью шлифует чугунную историческую ценность, а заодно делится своими впечатлениями.

«Положительные эмоции: помогаю городу, у меня рука хорошая», - отметил рабочий Никита Еремин.

Параллельно с этим другие мастера готовят основание под мортиру. Вскоре рабочие приступят к строительству новой набатной башни. Старая конструкция пришла в негодность - опорные столбы сгнили. Теперь этому деревянному памятнику место на свалке.

Новая пензенская достопримечательность, по словам представителя подрядной организации, будет почти на два метра выше прежней. Что касается бронзового колокола, то его предстоит отчистить специалистам, и не на улице, как это происходит с пушкой.

«В проекте у нас идут нижняя подпорная стенка и верхняя подпорная стенка, то есть на этом объекте у нас к октябрю будут уже готовы средняя, первая лестница и третья», - сообщил ответственный по участку Павел Титков.

Обновленный оборонительный вал войдет в общий комплекс, он будет связывать памятник Первопоселенцу с улицей Белинского, Лермонтовским сквером и Спасским собором.

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Гость|19.07.2019 18:49|

"Новая пензенская достопримечательность, по словам представителя подрядной организации, будет почти на два метра выше прежней." И на 100 млн. дороже.

Гость|19.07.2019 18:53|

ЗАЧЕМ? Зачем её делать выше? Да еще и в два раза...

У автора инициативы член совсем размером с ноготок?

Гость|19.07.2019 18:59|

Ну и зря...Красивое историческое здание Присутственных мест от этого сильно проиграет

Гость|19.07.2019 19:25|

Думаю хорошая идея !

Гость|19.07.2019 19:26|

Правильно ведь территориею надо комплексно ремонтировать и чтоб новая башня гармоничном смотрелась на обновлённой территории

Гость|19.07.2019 19:27|

Обновленный оборонительный вал войдет в общий комплекс, он будет связывать памятник Первопоселенцу с улицей Белинского, Лермонтовским сквером и Спасским собором...

Считаю это лучшим проектом на сегодня в Пензе ! Это знаковое место и здорово что им занялись так капитально а не точечно по кускам

Гость|19.07.2019 19:28|

Раз пошла такая пьянка, то и дуло у танка сделайте длиннее.

Гость|19.07.2019 19:28|

Круто конечно а в три раза было б ещё круче

Гость|19.07.2019 19:29|

Гость писал(a):

Считаю это лучшим проектом на сегодня в Пензе ! Это знаковое место и здорово что им занялись так капитально а не точечно по кускам
Ты же вафля до этого лучшим местом "сквер" Меридиан называла... Ты что так быстро ориентацию сменила?

Гость|19.07.2019 19:29|

Это точно станет новой достопримечательностью! Такого нигде нет в России

Гость|19.07.2019 19:30|

Гость писал(a):

Раз пошла такая пьянка, то и дуло у танка сделайте длиннее.
Умно

Гость|19.07.2019 19:30|

Раньше оборонительный вал вообще был невзрачный даже не видно его было с дороги если ехать

Гость|19.07.2019 19:31|

Гость писал(a):

Раньше оборонительный вал вообще был невзрачный даже не видно его было с дороги если ехать
А очки одеть не пробовал?

Гость|19.07.2019 19:32|

Правильно что такие исторические места обустраивают , это ж наша история города и для туристов и для жителей думаю оценят все

Гость|19.07.2019 19:32|

Гость писал(a):

Это точно станет новой достопримечательностью! Такого нигде нет в России
Что ЭТО? Конструкция из шпал и досок станет единственной в России? Ты ничего не путаешь?

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Имя: Гость
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